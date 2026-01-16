정청래 “장동혁 단식, 참으로 쌩뚱맞아…투정이자 쇼”

더불어민주당 정청래 대표가 통일교·공천 뇌물 특검법을 요구하며 단식에 들어간 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “참으로 생뚱 맞고 뜬금 없는 단식 투정 같다”고 비판했다. 그는 “우리가 통일교와 신천지 관련 특검을 하겠다고 했는데 왜 단식을 하는 지 어안이 벙벙하다”고 했다.
정 대표는 16일 국회에서 열린 최고위원회 회의에서 “국민과 역사 앞에 반성도 없이 몽니를 부리고 있는 단식쇼라고 생각할 수 밖에 없는데 제발 정신차리기 바란다”며 이같이 밝혔다. 그는 이어 “제발 단식쇼가 아니라 진정한 반성과 성찰쇼를 했으면 좋겠다”며 장 대표의 단식을 강하게 비판했다.
중대범죄수사청(중수청)법과 공소청법의 정부 입법 예고안에 대해서는 “검찰 개혁의 핵심은 수사와 기소의 완전 분리”라고 재차 강조했다. 중수청을 법률가 중심의 수사사법관과 비법률가인 전문수사관으로 이원화한 것 관련해서는 “골품제 같은 신분제도를 왜 도입해야 하나”라고 비판했다.
한편 민주당 한병도 원내대표는 이날 “필리버스터(합법적 의사 진행 방해)를 원천 차단할 수 있도록 국회법 개정을 추진하겠다”고 밝혔다. 그는 “(국민의힘의 필리버스터는) 국민 삶을 인질로 삼는 입법 폭력”이라며 “(필리버스터가) 내란 세력의 성벽이 되어선 안 된다”고 강조했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
