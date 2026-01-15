심야 기습 논란에 한동훈 제명 의결 미룬 장동혁 “재심 기회 부여”

국민의힘 장동혁 대표는 15일 당 중앙윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 처분과 관련해 재심 신청 기간에는 최고위원회의에서 의결하지 않겠다고 밝혔다. 심야 기습 제명 논란에 당내 반발이 확산되자 일단 공을 한동훈 전 대표에게 넘긴 것. 또 절차적 정당성을 강화하고, 여론전을 펼치겠다는 계산도 깔린 것으로 풀이된다. 한 전 대표는 재심 신청 없이 가처분 신청 등 법적 대응을 하겠다는 방침이다.
장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “최고위에서는 한 전 대표에게 재심의의 기회를 부여하고, 제대로 된 소명 기회를 부여받아서 이 절차가 마무리될 수 있도록 재심의 기간까지는 윤리위 결정에 대서 최고위의 결정을 하지 않겠다”고 밝혔다. 국민의힘 당헌·당규에 따르면 10일 이내에 재심을 청구할 수 있다.
장 대표는 “윤리위 결정에 대해서 한 전 대표는 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고 말하고 있고, 또 일부 사실관계에 대해서 다툼이 있다고 말한다”며 “윤리위 결정이 사실관계에 부합한 제대로 된 결정이 나오려면 당사자가 직접 윤리위에 출석해서 어떤 사실이 맞는 것이고 어떤 사실은 다른 것인지에 대해서 충분히 밝힐 필요가 있다”고 설명했다. 이어 “한 전 대표가 지난 화요일(13일)에 있던 윤리위 결정에 대해서 소명 기회를 갖고, 사실관계에 대해서 충분히 소명의 기회를 부여받은 다음에 윤리위의 결정 절차가 마무리될 수 있도록 하기 위해서 한 전 대표가 재심의를 청구할 수 있는 기간을 부여하는 것이 맞다고 본다”고 덧붙였다.
심야 기습 제명에 대한 친한계의 반발이 거세고, 중진과 소장파 등에서 한 전 대표 제명 처분의 즉각적인 최고위 의결에 대한 우려가 큰 상태에서 장 대표가 숨고르기에 나섰다는 해석도 나온다. 최고위원회의에 앞서 소장파 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 의원들은 장 대표를 면담하고 한 전 대표 제명 처분의 징계 수위를 낮춰야 한다는 의견을 전달했다. 모임 간사인 이성권 의원은 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 “장 대표를 만나서 윤리위의 징계 조치가 절차와 방식, 내용과 수위에 있어 국민들과 당원들이 납득하기에 어려운 점이 있다고 건의했다”고 밝혔다.
또 이날 최고위원회의 이후 의원총회가 예정된 만큼 장 대표가 의견 수렴 모양새도 취할 필요가 있었던 것으로 보인다.
하지만 한 전 대표는 재심보다는 법적 대응에 나서겠다는 입장을 유지하는 것으로 알려졌다. 전날 한 전 대표는 “윤리위의 결정은 이미 결론은 정해 놓고 끼워 맞춘 요식행위 같은 것”이라며 “이미 답은 정해 놓은 상태 아니겠나. 윤리위에 재심 신청하는 게 무슨 의미가 있을지 모르겠다. 재심 신청할 생각은 없다”고 밝힌 바 있다.
당헌·당규에 따라 윤리위 재심 청구 기간인 10일인 만큼, 이후인 26일 열리는 최고위원회의에서 한 전 대표 제명 처분이 의결될 수 있다는 전망이 나온다.
