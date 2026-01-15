심야 기습 논란에 한동훈 제명 의결 미룬 장동혁 “재심 기회 부여”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 15일 11시 34분

글자크기 설정

국민의힘 장동혁 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스
국민의힘 장동혁 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스
국민의힘 장동혁 대표는 15일 당 중앙윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 처분과 관련해 재심 신청 기간에는 최고위원회의에서 의결하지 않겠다고 밝혔다. 심야 기습 제명 논란에 당내 반발이 확산되자 일단 공을 한동훈 전 대표에게 넘긴 것. 또 절차적 정당성을 강화하고, 여론전을 펼치겠다는 계산도 깔린 것으로 풀이된다. 한 전 대표는 재심 신청 없이 가처분 신청 등 법적 대응을 하겠다는 방침이다.

장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “최고위에서는 한 전 대표에게 재심의의 기회를 부여하고, 제대로 된 소명 기회를 부여받아서 이 절차가 마무리될 수 있도록 재심의 기간까지는 윤리위 결정에 대서 최고위의 결정을 하지 않겠다”고 밝혔다. 국민의힘 당헌·당규에 따르면 10일 이내에 재심을 청구할 수 있다.

장 대표는 “윤리위 결정에 대해서 한 전 대표는 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고 말하고 있고, 또 일부 사실관계에 대해서 다툼이 있다고 말한다”며 “윤리위 결정이 사실관계에 부합한 제대로 된 결정이 나오려면 당사자가 직접 윤리위에 출석해서 어떤 사실이 맞는 것이고 어떤 사실은 다른 것인지에 대해서 충분히 밝힐 필요가 있다”고 설명했다. 이어 “한 전 대표가 지난 화요일(13일)에 있던 윤리위 결정에 대해서 소명 기회를 갖고, 사실관계에 대해서 충분히 소명의 기회를 부여받은 다음에 윤리위의 결정 절차가 마무리될 수 있도록 하기 위해서 한 전 대표가 재심의를 청구할 수 있는 기간을 부여하는 것이 맞다고 본다”고 덧붙였다.

심야 기습 제명에 대한 친한계의 반발이 거세고, 중진과 소장파 등에서 한 전 대표 제명 처분의 즉각적인 최고위 의결에 대한 우려가 큰 상태에서 장 대표가 숨고르기에 나섰다는 해석도 나온다. 최고위원회의에 앞서 소장파 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 의원들은 장 대표를 면담하고 한 전 대표 제명 처분의 징계 수위를 낮춰야 한다는 의견을 전달했다. 모임 간사인 이성권 의원은 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 “장 대표를 만나서 윤리위의 징계 조치가 절차와 방식, 내용과 수위에 있어 국민들과 당원들이 납득하기에 어려운 점이 있다고 건의했다”고 밝혔다.

또 이날 최고위원회의 이후 의원총회가 예정된 만큼 장 대표가 의견 수렴 모양새도 취할 필요가 있었던 것으로 보인다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 1월 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 당 윤리위원회 제명 결정과 관련해 입장을 밝히고 있다. 뉴스1
국민의힘 한동훈 전 대표가 1월 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 당 윤리위원회 제명 결정과 관련해 입장을 밝히고 있다. 뉴스1
하지만 한 전 대표는 재심보다는 법적 대응에 나서겠다는 입장을 유지하는 것으로 알려졌다. 전날 한 전 대표는 “윤리위의 결정은 이미 결론은 정해 놓고 끼워 맞춘 요식행위 같은 것”이라며 “이미 답은 정해 놓은 상태 아니겠나. 윤리위에 재심 신청하는 게 무슨 의미가 있을지 모르겠다. 재심 신청할 생각은 없다”고 밝힌 바 있다.

당헌·당규에 따라 윤리위 재심 청구 기간인 10일인 만큼, 이후인 26일 열리는 최고위원회의에서 한 전 대표 제명 처분이 의결될 수 있다는 전망이 나온다.

#국민의힘#장동혁#한동훈#중앙윤리위원회#재심 신청#최고위원회의#제명 처분#법적 대응#윤리위 결정#의원총회
이상헌 기자 dapaper@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스