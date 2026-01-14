한일 정상 취미 고려해 선물…李, 등산용 카시오시계 받아

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 14일 17시 08분

글자크기 설정

다카이치에겐 드럼세트-홍삼 등 선물

한일 정상회담을 위해 일본을 방문한 이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 부부를 위해 준비한 선물. 다카이치 사나에 총리는 고등학교 시절부터 록 밴드를 결성해 드러머로 활동했다. 이에 이 대통령은 드럼과 스틱을 선물했다. 또한 다카이치 총리 배우자를 위한 유기 옻칠 수공예 반상기와 스톤접시 세트를 선물했다. 2026.01.14 청와대 제공
한일 정상회담을 위해 일본을 방문한 이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 부부를 위해 준비한 선물. 다카이치 사나에 총리는 고등학교 시절부터 록 밴드를 결성해 드러머로 활동했다. 이에 이 대통령은 드럼과 스틱을 선물했다. 또한 다카이치 총리 배우자를 위한 유기 옻칠 수공예 반상기와 스톤접시 세트를 선물했다. 2026.01.14 청와대 제공
이재명 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 서로의 취미를 고려한 선물을 주고받았다.

14일 청와대에 따르면 이 대통령은 다카이치 총리에게 한국 브랜드의 드럼 세트와 홍삼, 청국장 제품을 선물했다. 다카이치 총리가 고교 시절 록 밴드를 결성해 드러머로 활동했으며, 초선 의원 당선 당시에도 항상 드럼 스틱을 지참할 만큼 선호하는 점을 고려한 선물이다. 장춘철 명장의 나전칠기 장식을 추가한 드럼 스틱도 포함됐다. 다카이치 총리는 전날 정상회담 직후 환담행사에서 이 대통령과 드럼 합주를 하면서 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물한 바 있다. 한일 정상이 서로 드럼 스틱을 선물로 주고 받은 셈이다.

또 이 대통령은 또 다카이치 총리의 컨디션 관리를 기원하는 의미로 한국의 대표 건강식품인 홍삼과 한국의 대표 발효 식품인 청국장을 쉽게 섭취할 수 있도록 특유의 향을 최소화 한 청국장 분말과 환을 선물했다. 총리 배우자에게는 삼성 갤럭시 워치와 유기 옻칠 수공예 반상기, 스톤 접시 세트를 전달했다.

다카이치 총리는 이 대통령 내외의 취미를 감안해 등산에 사용할 수 있는 일본 브랜드 카시오 손목시계를 선물했다. 지난해 대선 당시 민주당이 공개한 자료에 따르면 이 대통령의 취미는 등산과 바둑, 독서, 낚시, 걷기다. 김혜경 여사에게는 나라 붓의 역사와 전통을 계승한 제조사 ‘아카시야’의 화장용 붓과 파우치를 전달했다. 전날 이 대통령의 숙소에는 나라현의 특색을 보여주는 다양한 화과자가 환영 선물로 비치되기도 했다.
#이재명대통령#다카이치 사나에#드럼 세트#홍삼#한일외교#한일정상회담
나라=윤다빈 기자 empty@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스