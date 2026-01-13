金총리 “사이비 이단, 척결할 사회악…통일교·신천지 철저수사”

김민석 국무총리가 새해 첫 국무회의에서 “사이비 이단은 척결해야 할 사회악”이라며 “이대로 두면 심각한 국가적 피해가 될 것으로, 통일교, 신천지 등에 대한 철저한 합동 수사와 함께 모든 부처가 각각의 영역에서 사이비 이단의 폐해 근절 방안을 모색해 달라”고 밝혔다.
김 총리는 13일 오전 정부서울청사에서 국무회의를 주재하고 “정교 유착의 부정, 불법으로 국정 농단이 거론이 됐고 해외에서도 각종 범죄와 불법에 연루돼 국격 파괴의 공격이 됐다”며 이같이 말했다.
김 총리는 또 “지난 한 해 국무회의는 역대 정부 최초의 투명한 공개와 활발한 토론으로 K-민주주의의 시금석이 됐다”며 “집권 2년 차 국무회의는 외청장까지 참석을 확대해 명실상부한 ‘집단지성의 장’으로 진화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
그는 “국민주권 정부는 헌정 질서 유린으로 얼룩진 용산 시대를 마무리하고 대한민국 대도약을 본격 준비 중”이라며 “무엇보다 올해는 지방 주도 성장의 확실한 원년으로 삼고, 지방이 스스로 성장할 수 있도록 파격적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
김 총리는 “응급환자 이송체계는 국민의 생명과 직결된 국가의 가장 기본적인 인프라지만 골든 타임을 놓쳐 안타깝게 목숨을 잃는 일이 반복됐다”며 “생명 존중의 가치를 국정의 중심에 둔 이재명 정부는 현장 관계자, 전문가들과 치열한 논의를 거쳐 응급 이송체계 개선을 위한 시범사업을 시작하기로 했다”고 밝혔다.
그는 “복지부와 소방청 양 기관은 물론 지방정부와도 긴밀히 협력해 현장에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 철저히 준비해 달라”고 했다.
