장동혁 “김경 버젓이 외국 활보…공천헌금 증거 시시각각 사라져”

김경 서울시의원이 2022년 지방선거 공천 과정에서 강선우 당시 더불어민주당 의원(현재 무소속)에게 공천 헌금 1억 원을 줬다가 돌려받았다는 내용의 자술서를 경찰에 제출한 가운데, 국민의힘 장동혁 대표는 “하지만 김 시의원은 버젓이 외국을 활보하고 있다”며 민주당의 공천 헌금 의혹에 대한 특검을 촉구했다.
9일 장 대표는 페이스북을 통해 “이재명 대통령이 그토록 아끼는 강 의원은 위장 탈당을 했다”며 이같이 지적했다.
그는 “이 대통령과 ‘공천 공동체’인 김병기 전 원내대표는 탈당을 거부하고 있지만, 누구 하나 찍소리도 못하고 있다”며 “경찰은 권력자 눈치만 보면서 압수수색 한 번 못 하고 있다”고 비판했다.
그러면서 “민주당이 입에 달고 사는 특검은 이럴 때 필요한 것”이라며 “지금도 증거가 시시각각 사라지고 있다”고 덧붙였다.
경찰 등에 따르면 김 시의원은 최근 서울경찰청 공공범죄수사대에 ‘강 의원 측에 1억 원을 건넸고, 이후 돌려받았다’는 취지의 자술서를 전달한 것으로 전해졌다.
김 시의원은 수사가 본격적으로 시작되기 전인 지난해 12월 31일 미국으로 출국해 논란이 됐다. 김 시의원에 대해 입국 시 통보 조치를 한 경찰은 그가 귀국하는 대로 조사한다는 계획이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
