박형준 부산시장, 與 겨냥 “‘1억 공천헌금’ 타격 컸나…선동 DNA 남달라”

박형준 부산시장이 4일 더불어민주당을 겨냥해 “멀쩡한 사람에게 덮어씌우기 선동하는 DNA가 남다른 정당”이라며 “1억 공천헌금 사건이 타격이 컸나”라고 비판했다.
박 시장은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에서 “지방선거가 다가오니 온갖 거짓 프레임으로 여론을 호도한다”며 이 같이 밝혔다. 민주당 조승래 사무총장이 이날 기자간담회에서 박 시장과 오세훈 서울시장을 겨냥해 “큰일은 능력이 없어서 못 하고 작은 일은 안 해서 결국 아무것도 한 게 없는 사람들”이라 비판한 것을 두고 정면 반박에 나선 것이다.
그는 “제가 시정을 맡은 지 4년 8개월이 됐다. 민주당 시정과 얼마나 달라졌는지 객관적 수치와 근거로 말씀드리겠다”면서 “2020년 3000억 원에 불과하던 투자 유치가 2025년에만 8조 원을 넘겨 25배 이상 늘렸다. 고용률은 63%에서 68.5%로 5.5%(포인트) 늘렸다”고 밝혔다.
이어 “세계스마트도시 순위에서는 민주당일 때 62위에서 8위까지 올라갔고, 세계금융도시순위는 36위에서 24위까지 올랐다”면서 “민주당 시정에서 풀지 못했던 금정산 국립공원 지정, 낙동 3개 대교 착공, 요트경기장 재개발을 성사시켰다”고 주장했다. 그러면서 “단, 아직도 이루지 못한 두 가지가 있다. 한국산업은행 부산이전과 글로벌 허브도시특별법 제정”이라며 “민주당이 발목 잡아 이루지 못하고 있는 숙원사업”이라며 여당을 겨냥했다.
박 시장은 “최근 민주당 공천이 얼마나 막장 공천인지를 보여주는 일이 연이어 터지고 있다”며 “진보의 위선이 적나라하게 드러나는 지금, 거짓 프레임으로 표 구걸이나 하지 말고, 자기 얼굴부터 제대로 씻길 바란다”고 밝혔다.
