과방위, 김범석·로저스 등 쿠팡 7인 고발…국회증언법 위반 혐의

국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)는 31일 김범석 쿠팡Inc 의장과 해롤드 로저스 임시대표 등 쿠팡 전현직 임원 7명을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하기로 했다.
과방위는 이날 국토교통위원회·기후에너지환경노동위원회·외교통일위원회 등 관계 상임위 소속 의원들과 함께 진행한 쿠팡 사태 연석 청문회를 마친 뒤 전체회의를 열어 이같이 의결했다.
청문회 불참을 선언한 국민의힘 소속 의원들은 해당 표결에도 참여하지 않았다.
과방위는 이틀 연속 청문회에 출석하지 않은 김 의장과 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 대표에게는 국회증언감정법상 불출석 혐의를 적용하기로 했다. 로저스 대표와 박대준 전 대표, 조용우 부사장, 윤혜영 감사는 국회증언감정법상 위증 등 혐의로 고발 대상에 포함됐다.
로저스 대표는 전날 청문회에서 개인정보 유출 사건과 관련해 국가정보원의 지시로 관련 용의자를 만났다는 취지로 답변했다. 이에 국정원은 “쿠팡 측에 어떠한 지시도 한 사실이 없다”며 위증 혐의로 고발해 달라고 국회에 요청했다.
과방위는 지난 17일에도 김 의장과 강 전 대표 등에 대해 불출석 혐의로 고발 방침을 의결한 바 있다. 김 의장은 정무위원회에서도 같은 사유로 고발 안건이 처리된 상태다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0