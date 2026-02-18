설 연휴 마지막날 먹통된 유튜브…“추천 시스템 문제”

설 연휴 마지막 날인 18일 오전 한때 유튜브 서비스가 먹통이 돼 이용자들이 불편을 겪었다.
18일 구글은 “추천 시스템의 문제로 유튜브 홈페이지와 애플리케이션(앱), 유튜브 뮤직, 유튜브 키즈 등 모든 플랫폼에서 동영상이 표시되지 않는 문제가 발생했다”고 밝혔다. 이날 오전 10시경부터 유튜브 앱 등을 켜면 ‘문제가 발생했습니다’라는 안내와 함께 콘텐츠가 표시되지 않는 문제가 발생했고, 이 문제는 1시간 가까이 이어지다 오전 11시 10분경 해결됐다.
유튜브 측은 서비스 업데이트 과정에서 홈페이지 화면에 데이터 인덱싱 오류가 발생했다고 당국에 보고한 것으로 전해졌다. 데이터 인덱싱은 특정 데이터의 위치 정보를 미리 정리해두는 작업으로, 검색 기능과 추천 기능의 핵심 요소다. 이에 따라 장애는 추천 알고리즘에 기반해 콘텐츠가 표시되는 유튜브 메인 화면 등에 집중됐다. 검색 기능과 기존 시청 기록을 활용한 영상 재생, 외부에 링크 형태로 공유된 영상은 문제 없이 재생된 것으로 전해졌다.
인터넷 서비스의 접속 장애를 모니터링하는 업체 다운디텍터에 따르면 미국에서도 접속 장애가 30만 건 이상 보고되는 등 한국에서만 문제가 발생한 것은 아니었다. 로이터통신 등 외신에 따르면 미국과 캐나다, 호주, 영국 등 다양한 국가의 사용자들이 오류를 신고했다. 다만 이날은 한국의 설 연휴 마지막 날로 귀경길 차량과 대중교통 안에서 유튜브 영상을 시청하는 수요가 높아 국내 이용자들이 불편을 겪었다. 소셜미디어(SNS) X(옛 트위터)의 실시간 검색어 상단에 ‘유튜브 서버’ 등 검색어가 올랐다.
유튜브는 지난해 10월 한국과 미국, 유럽 등 전 세계 각지에서 유튜브와 유튜브 뮤직, 유튜브 TV 등 서비스에 오류가 발생한 바 있다. 지난해 11월에도 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 업체 클라우드플레어의 문제로 일시적인 접속 장애가 발생했다.
