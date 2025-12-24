與 충청발전특위 첫 회의…정청래 “서울시 못지 않은 특별시 만들 것”

민주 “서울시·제주 수준의 자치 분권·재정 분권 기본으로 갖출 것”
“늦어도 2월 국회 처리…통합 시장 선출 후 7월1일 특별시 출범”
더불어민주당이 24일 대전·충남 통합을 논의하기 위한 당 특별위원회 첫 회의를 열고 “충남, 대전을 통합해서 서울특별시 못지않은 특별시로 만들겠다”고 의지를 다졌다. 내년 6·3 지방선거에서 통합시장을 선출한 뒤 7월1일 통합시 출범을 목표로 활동하겠다는 계획을 알렸다.
정청래 대표는 이날 국회 본청에서 열린 대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 첫 회의에서 “국토의 중심이자 민심의 중심이고 국가균형발전의 실현이 가장 먼저 시작될 공간이 바로 충청”이라고 말했다.
정 대표는 “이재명 대통령께서도 충남·대전, 대전·충남 행정 통합 추진에 대한 강력한 의지를 표명했다”며 “국가 균형 발전의 본격적 시작이 아닐 수 없다”고 했다.
정 대표는 “우리는 충남, 대전을 통합해서 서울특별시 못지않은 특별시로 만들겠다는 의지로 모였다”며 “충남, 대전 통합은 여러 행정 절차가 이미 진행돼 국회에서 법이 통과하면 빠르면 한 달 안에도 가능한 일이다. 속도감 있게 추진할 것”이라고 강조했다.
특위 상임위원장인 황명선 최고위원은 “통합특별시는 서울특별시와 제주특별자치도 수준과 자치 분권 권한과 재정 분권을 기본으로 갖출 것”이라고 설명했다.
그러면서 “특위에서는 1월 한 달 동안 충남 도민과 대전 시민의 충분한 의견을 듣는 공론화 과정, 숙의 절차 과정을 진행할 것”이라며 “충남 도민, 대전 시민이 주신 의견을 철저히 담은 통합 특별법은 1월 중에 발의하고 늦어도 2월까지 국회에서 처리하겠다. 내년 6·3 지방선거에서 통합시장 선출, 7월1일 통합특별시 출범을 목표로 준비할 것”이라고 덧붙였다.
이날 충청특위 첫 회의에는 공동위원장인 박범계·이정문·박정현 의원 외에도 어기구·박수현·박용갑·조승래·문진석·복기왕·이재관·장종태 의원, 양승조 전 충남지사, 허태정 전 대전시장 등 대전·충남 지역구 인사들이 참석했다.
