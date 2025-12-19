조현 “내년 이른시기 대통령 국빈방중 추진…적시에 한미정상회담”

조현 외교부 장관은 19일 “내년 이른 시기에 이재명 대통령의 국빈 방중을 추진하겠다”고 밝혔다.
조 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 이 대통령에 대한 외교부·통일부 등의 업무보고에서 이같이 보고했다.
앞서 10월에 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 이 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 시 주석은 이 대통령의 중국 방문을 요청했다. 이 대통령의 방중은 답방 형식이 될 것으로 보인다.
조 장관은 한미 관계에 대해선 “내년에도 적시에 한미 정상회담을 갖고 양국 정상 간의 합의사항 이행 성과를 확인할 수 있도록 하겠다”며 “특히 핵추진잠수함, 원자력 협력, 조선 분야에서 실질적 진전을 만들어 나가겠다”고 했다.
이어 “일본과의 셔틀외교도 지속하겠다”며 “한미일 협력을 지속해 나가면서 한중일 협력을 촉진하겠다”고 말했다.
그러면서 “러시아와도 필요한 소통을 계속하겠다”며 “본격적인 외교 다변화 차원에서 주요 거점지역 외교에도 앞장서겠다. 내년도 정상외교 일정을 대폭 증대하고, 내실 있는 성과를 거두도록 노력하겠다”고 강조했다.
아울러 “우리 경제영토를 확대하기 위한 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 추진하겠다”며 “태국, 아랍에미리트(UAE), 이집트 등과 양자경제협력협조를 추진해 중동 붐 조성에 기여하겠다”고 했다.
조 장관은 대북 정책과 관련해선 “북한의 핵·미사일 능력 고도화를 중단시키고 축소를 거쳐 폐기로 나아가는 단계적 접근방안을 해나가기 위해서 외교적 노력을 강화하겠다”고 밝혔다.
재외공간 시스템 개편도 언급했다. 조 장관은 “재외공관을 지역별, 분야별 거점체제로 전환하겠다”며 “성과체제도 개선해 유능한 공관장이 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0