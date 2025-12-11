국힘 “전재수 사의는 끝 아닌 시작…李 엄정수사 원칙 밝혀라”

국민의힘은 ‘통일교 의혹’이 정부여당까지 확산하자 이재명 대통령을 향해 “본인이 임명한 장관과 친명 핵심 인사들에 대한 ‘전면적·엄정 수사’ 원칙부터 천명해야 한다”고 촉구했다.
11일 국민의힘 최보윤 수석대변인은 논평을 내고 “지금의 의혹이 ‘근거 없는 낭설’인지, 아니면 ‘실체가 있는 의혹’인지 모든 것은 철저한 수사를 통해 낱낱이 가려져야 한다”며 이같이 말했다.
최 수석대변인은 전재수 해양수산부 장관과 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장, 이종석 국가정보원장, 정동영 통일부 장관이 통일교와 접촉했다는 의혹이 제기된 데 대해 “이재명 정부 장관 두 명의 이름이 동시에 거론되는 상황 자체가 결코 가벼운 사안이 아니다”라고 지적했다. 또 “여기에 ‘친명계’ 핵심 인사로 지목돼 온 정치인들의 실명이 등장하는 보도가 이어지며 의혹의 범위는 이미 개인을 넘어 정부 신뢰와 직결되는 단계로 넘어가고 있다”고 말했다.
이어 “‘전재수 사의’는 끝이 아니라 시작이다. 고가 시계 제공 의혹, 현금 수천만 원 수수 의혹, 한일 해저터널 사업 연계 가능성 등 구체적인 보도가 이어지고 있다”며 “특검 내부에서 전 장관에 대해 뇌물 혐의 적용까지 검토된 정황까지 드러났다”고 했다.
최 수석대변인은 “이 대통령은 ‘종교 단체 해산’을 운운하며 논점을 흐릴 것이 아니라 본인이 임명한 장관과 친명 핵심 인사들에 대한 ‘전면적·엄정 수사’ 원칙부터 천명해야 한다”며 “현 정부 장관에게까지 뇌물 의혹이 제기된 상황에서 대통령의 책임 있는 지시와 조치가 없으면 수사는 첫발부터 신뢰를 잃게 된다”고 주장했다.
그러면서 “지금 필요한 것은 권력 눈치 보지 않는 철저한 사실 규명, 정치적 고려 없는 전면 수사, 그리고 국민 앞에 모든 과정을 투명하게 공개하겠다는 정부의 책임 있는 의지”라며 “정부 스스로 진실을 밝힐 의지가 있는지, 아니면 이토록 중차대한 의혹을 방치할 것인지 국민은 지켜보고 있다”고 덧붙였다.
장동혁 대표도 통일교 의혹과 관련해 특검 도입이 필요하다고 주장했다. 장 대표는 이날 최고위원회의에서 “특검의 선택적 수사와 대통령 사전 보고 여부, 이 대통령의 국무회의 발언 경위까지 특검을 통해 진상을 밝혀야 할 심각한 국정 농단”이라며 “민주당은 종합 특검을 운운하고 있는데 이 사건부터 특검을 해야 할 것”이라고 말했다.
댓글 0