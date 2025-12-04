李대통령, 내일 손정의 회장 만나 AI 인프라 논의

이재명 대통령이 5일 오전 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 만난다.
이날 대통령실은 “인공지능(AI) 및 반도체 분야 협력, 인프라 투자 등에 관해 논의할 예정”이라며 이같이 밝혔다.
이 자리에는 강훈식 대통령실 비서실장, 김용범 대통령실 정책실장, 배경훈 부총리 겸 과학기술통신부 장관, 김정관 산업부 장관 등이 배석한다.
이 대통령은 취임 후 꾸준히 글로벌 AI 주요 플레이어들과 만남을 가졌다. 래리 핑크 블랙록 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO 등을 잇따라 접견한 바 있다.
일각에서는 이 대통령이 손 회장과 만나 소프트뱅크가 오라클, 오픈AI 등과 함께 추진하고 있는 스타게이트 프로젝트에 대해 의견을 교환할 것이라는 관측도 나온다.
전 세계에 데이터센터를 구축하는 이 프로젝트에 대해 이 대통령은 최근 아랍에미레이트(UAE)에서 우리 기업들의 참여 가능성을 열어놨다.
UAE 아부다비에 최대 5기가와트(GW) 규모 AI데이터센터 클러스터를 구축하는 UAE 스타게이트 프로젝트는 초기 투자금만 약 30조 원 규모다.
