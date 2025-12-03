김남국, “훈식 형-현지 누나에” 인사청탁 문자…대통령실 “엄중경고”

김남국 대통령실 디지털소통비서관이 인사 청탁성 문자를 받은 뒤 “훈식이 형이랑 현지누나한테 추천할게요”라고 답한 사실이 알려졌다. 대통령실은 3일 “엄중 경고 조치했다”고 밝혔다.
앞서 2일 내년도 예산안 등을 가결하는 국회 본회의장에서 더불어민주당 문진석 원내수석부대표가 김 비서관에게 텔레그램으로 한국자동차산업협회 회장직에 자동차산업협회 본부장을 지낸 홍성범 씨를 추천하는 메시지를 보낸 장면이 언론에 포착됐다.
대화를 보면 문 의원은 “남국아 (홍 본부장은) 우리 중(앙)대 후배고, 대통령 도지사 출마 때 대변인도 했고“라며 ”자동차산업협회 본부장도 해서 회장 하는 데 자격은 되는 것 같은데 아우가 추천 좀 해줘”라고 했다.
이어 “너도 알고 있는 홍성범”이라며 “내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할 거니까 아우가 추천 좀 해줘 봐”라고 덧붙였다.
이에 김 비서관은 “넵 형님, 제가 훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요!!”라며 “홍성범 본부장님!!”이라고 답장했다. 문 의원은 “맞아 잘 살펴줘^^”라고 답했다. 김 비서관이 언급한 형과 누나는 강훈식 대통령실 비서실장과 김현지 제1부속실장을 의미하는 것으로 추정된다.
문 의원과 김 비서관은 중앙대 선후배 사이다. 문 의원이 대학 동문인 홍 씨를 회장직에 추천하기 위해 김 비서관에게 부탁한 것으로 해석된다.
야권은 일제히 비판했다. 국민의힘 주진우 의원은 페이스북에 “김현지 실세설이 입증됐다”며 “김 실장이 자동차산업협회 회장 자리까지 주물럭댈 수 있다는 뜻”이라고 지적했다. 또 “한국자동차산업협회 자리는 대통령 임명 직위가 아니다”라며 “일개 비서관이 이럴 정도면 인사농단은 이재명 정부 곳곳에서 일어나고 있다고 봐야한다”고 했다. 개혁신당 이준석 대표도 “국회 예산안 처리하는 와중에 인사청탁이라니요”라며 “현지누나는 누굽니까”라고 했다.
논란이 일자 대통령실은 3일 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝혔다.
댓글 0