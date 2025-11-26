“美 결재 기다리는 관료적 사고”… 정동영, 국제세미나 발언 논란

정동영 통일부 장관이 25일 “미국의 승인과 결재를 기다리는 ‘관료적 사고’로는 해결할 수 없는 것이 한반도 문제의 특성”이라고 밝혔다.
정 장관은 이날 오전 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 ‘한반도 평화경제 미래비전 국제 세미나’ 축사에서 1998년 11월 18일 김대중 대통령이 금강산 관광을 위한 첫 배의 출항을 지시한 일화를 언급하며 이같이 말했다. 당시 빌 클린턴 전 미국 대통령의 방한을 앞두고 금강산 관광선 출항 시기를 늦춰야 한다는 의견에 김 대통령이 출항을 지시했다고 소개한 정 장관은 “(대북 정책의) 자기 결정권을 말하는 것”이라고 했다. 또 “불일불이(不一不二), 하나도 둘도 아닌 상태, 그 속에서 우리가 할 수 있는 것은 바로 이 평화 경제의 길이라고 생각한다”고 했다.
한편 정 장관은 이날 정부서울청사에서 케빈 김 주한 미국대사대리를 만나 미중 정상회담이 내년 4월 예정된 만큼 앞으로가 중요한 시간이라며 한국 정부가 북-미 정상회담 성사를 위한 ‘페이스메이커’로서 노력을 강화해 나갈 것이라고 말했다고 통일부는 전했다.
댓글 0