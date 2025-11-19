UAE 대통령궁에 울린 조수미 ‘아리랑’-K드라마 OST

[韓-UAE 정상회담]
UAE, 국빈방문한 李 극진 대우
전투기 4대 호위-예포 21발 발사
도로에 태극기 걸고 태극 조명도
아랍에미리트(UAE)가 18일(현지 시간) 국빈 자격으로는 첫 해외 순방에 나선 이재명 대통령을 위해 전투기 4대를 출격시켜 호위하고 주요 장소에 태극기를 게양하는 등 극진한 대접에 나섰다. UAE는 중동 국가 가운데 유일하게 한국과 ‘특별 전략적 동반자 관계’를 맺고 있다.
이날 UAE는 이 대통령이 공항에 도착해 이동하는 동안 외국 국가원수에게 최고 수준의 의전으로 여겨지는 예포 21발을 발사했다. 대통령궁 상공으로는 이 대통령의 도착에 맞춰 날아오른 항공기가 태극기의 상징색인 빨간색과 파란색 연기를 뿜으며 곡예비행을 했다. 공항부터 도심까지 이어지는 도로 양옆에는 낙타병·기마병을 도열시키고 양국 국기를 나란히 배치했다.
이 대통령이 공식 환영식을 위해 대통령궁에 들어서자 UAE 현지 소녀들은 전통 공연인 ‘알아이얄라(Al-Ayyala)’를 선보였다. 소녀들이 풀어헤친 긴 머리카락을 북소리에 맞춰 좌우로 흔드는 이 의식은 귀한 손님에게 영적인 축복을 내린다는 의미가 있다. 대통령궁에서는 입구에서부터 낙타와 기마대가 일렬로 도열해 이 대통령을 맞았다. 이 대통령이 의전 차량에서 내리자 무함마드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령이 직접 맞이해 악수를 나눴다. UAE는 이 대통령 부부에게 별도의 아침 식사도 보냈다고 한다.
대통령실 김남준 대변인은 18일 서면 브리핑에서 “UAE 측이 최고 수준의 예우를 갖춰 이 대통령 부부를 영접했다”며 “내무부 청사 앞에는 UAE가 지금까지 내걸었던 다른 나라의 국기들과 비교해도 역대 가장 큰 크기의 태극기를 게양했다. 주요 도로에 내건 태극기의 수 역시 지금까지 중에 가장 많다”라고 설명했다.
이 대통령은 UAE 정부가 주최한 공식 환영식에 참석한 뒤 정상회담, 국빈 오찬을 잇따라 가졌다. 밤에는 아부다비석유공사 본사 건물 등 시내 주요 랜드마크 건물 외벽에 태극기 모양의 조명이 점등됐다. UAE는 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장, 마이사 빈트 살렘 알 샴시 국무장관을 ‘영예 수행’ 인사로 지정해 국빈방문 기간 이 대통령의 일정에 동행하도록 했다.
대통령궁에서 열린 공연에는 이 대통령 부부를 비롯해 UAE 주요 인사와 재계 인사, 현지 문화예술인, 한류 팬 등 300여 명이 참석했다. 공연은 유네스코 세계무형유산에 오른 UAE 전통무용 ‘알아이얄라’로 시작해 국립국악원 정악단의 ‘천년만세’ 연주에 이어 소프라노 조수미가 ‘아리아리랑’ 등 K클래식 곡을 선보였다. 특히 한국의 남성 크로스오버 그룹 라포엠은 현지 인기 드라마인 ‘태양의 후예’와 ‘폭군의 셰프’ OST를 노래해 눈길을 끌었다.
