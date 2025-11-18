대통령실, 北 ‘적대적 대결선언’ 반발에 “대결 의사 없다”

정부는 18일 한미 정상회담 팩트시트와 한미안보협의회(SCM) 공동성명을 “적대적 대결 선언”이라고 평가한 북한 측 논평에 대해 “북측에 적대나 대결 의사가 없다”고 반박했다.
대통령실 강유정 대변인은 이날 입장문을 내고 “남북간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위해 일관되게 노력해 나가고자 한다”며 이같이 밝혔다.
이어 “한미 간 안보 협력은 안보를 튼튼히 하고 국익을 수호하기 위한 것”이라며 “정부는 앞으로도 한미동맹이 한반도와 역내 평화 안정에 기여할 수 있게 노력해 나갈 것”이라고 강조했다.
조선중앙통신은 이날 ‘변함없이 적대적이려는 미한동맹의 대결선언’이라는 제목의 논평에서 “우리 국가에 변함없이 적대적이려는 한미의 대결적 기도가 다시 한번 공식화, 정책화됐다”며 “우리 국가의 주권과 안전이익을 지키기 위한 보다 당위적이고 현실 대응적인 조치를 취해나갈 것”이라고 밝혔다.
조중통은 “미국이 한국과 함께 수뇌급에서 ‘조선민주주의인민공화국의 완전한 비핵화’를 확약한 것은 우리의 헌법을 끝까지 부정하려는 대결의지의 집중적 표현”이라고 지적했다. 특히 한미가 ‘한반도의 완전한 비핵화’ 대신 ‘북한의 완전한 비핵화’라는 표현을 쓴 것을 두고 “우리 국가의 실체와 실존을 부정한 것”이라며 반발했다.
한국의 핵추진잠수함 건조 승인에 대해서는 “조선반도지역을 초월해 아시아태평양 지역의 군사안전 형세를 불안정하게 만들고 전지구적 범위에서 핵 통제 불능의 상황을 초래하는 엄중한 사태발전”이라며 “한국의 핵잠수함 보유는 ‘자체 핵무장’의 길로 나가기 위한 포석으로서 이것은 불피코 지역에서의 ‘핵 도미노 현상’을 초래하고 보다 치열한 군비경쟁을 유발하게 돼있다”고 비난했다.
