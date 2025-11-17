김용범 “美협상안 기절초풍, 을사년이구나 생각”

[한미 팩트시트 발표 이후]
대통령실 3실장 협상타결 소회
강훈식 “내가 완강, 대통령 더 완강”
미국과의 관세 협상 주무를 담당했던 김용범 대통령정책실장이 8월 첫 한미 정상회담 이후 미 측이 보내온 협상안에 대해 “기절초풍이라고 해야 할지, 아주 진짜 말도 안 되는 안이었다”고 회상하며 “아, 올해가 을사년(乙巳年)이구나(라는 생각이 들었다)”고 했다. 미국 측 최초 요구안의 요구 수준이 1905년도 일본과 맺은 을사늑약을 떠올리게 할 정도로 불평등했다는 것이다.
강훈식 대통령비서실장과 김 실장, 위성락 국가안보실장은 14일 이재명 대통령의 유튜브 채널에 게시된 영상에서 한미 협상이 타결됐던 지난달 29일 경주 한미 정상회담 전후 상황에 대한 소회를 전했다. 김 실장은 “(타결 직전까지) 완전 최악이었다”며 “미국 측도 도널드 트럼프 대통령이 한국(경주)에 오는데 우리와 입장이 안 좁혀지니 엄청 화를 냈고, 그런 것들이 우리에게도 전달됐다”고 했다. 이어 “적어도 감내가 가능한 안을 위해 끝까지 사투했고 강경하게 마지막까지 대치했다. ‘더는 양보가 안 된다’는 우리의 선이 있었다”고 했다.
강 실장은 “긴장감이 극대화돼 있었고 이견은 좁혀지지 않은 상태였다”며 “끝나고 긴장이 탁 풀렸다”고 했다. 이어 “정책실장과 안보실장은 진척이 있는 것에 대해 설득을 주로 하는 편이었고, 제가 국민적 눈높이에 맞추기 위해 완강한 입장에 서 있었다”면서 “물론 더 완강한 건 대통령이었다”고 했다.
안보 분야 협상을 책임진 위 실장은 “주요 플레이어들이 마지막 순간에 입장을 재고하고 상대를 배려해 물러섰다”고 평가했다. 이어 “결과적으로 잘됐다고 생각한다”며 “대통령이 대처를 잘했고, 나머지 참모들도 여러 지혜를 모아 대처 방안을 잘 궁리했다”고 했다.
댓글 0