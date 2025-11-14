대장동 사건 항소 포기, “부적절” 48% “적절” 29%

한미 관세 협상 타결 이후 60%를 넘겼던 이재명 대통령의 국정 지지율이 한 주 만에 50%대로 복귀했다. 최근 불거진 검찰의 대장동 항소 포기 논란에 대해 ‘적절하지 않다’고 본 응답자가 전체의 절반에 달하며 대통령 지지율에 악영향을 준 것으로 풀이된다.
한국갤럽이 11~13일 전국 만 18세 이상 유권자 1003명을 조사해 발표한 여론조사(오차범위 ±3.1%·전화면접 방식·자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 이 대통령이 직무 수행을 잘하고 있다고 응답한 긍정 평가는 59%, 부정 평가는 32%였다. 9%는 의견을 유보했다.
부정평가 이유는 도덕성 문제·본인 재판 회피가 15%로 가장 많았고 경제·민생이 10%, 친중 정책·중국인 무비자 입국, 대장동 사건·검찰 항소 포기 압박이 각각 6%였다. 도덕성·재판 회피는 지난 주(14%)에 이어 부정 평가 이유 1위로 지목됐다. 대장동 사건은 그간 평가 이유에 언급이 없었지만 이번 주 새로 포함됐다.
이달 7일 검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련해선 ‘적절하지 않다’고 본 응답자 비율이 48%로 ‘적절하다’(29%)보다 크게 앞섰다. 응답자 중 23%는 의견을 유보했다. 이 사안을 두고 진보층은 49%가 적절하다고 본 반면, 보수층은 67%가 부적절하다고 답해 평가가 엇갈렸다.
지난주 아시아태평양경제협력체(APEC) 성공 개최와 한미 관세 협상 타결로 63%를 기록했던 지지율이 한 주 동안 대장동 사건 관련 정쟁이 이어지며 제동이 걸린 모양새다. 조진만 덕성여대 정치외교학과 교수는 “일반적으로 외교 성과는 직접 체감하기 어려운 만큼 국내 정치 이슈에 비해 지속성이 떨어진다”면서도 “대장동 사건은 오래된 논란인 만큼 대통령 지지율에 장기적인 악영향을 미치진 않을 것으로 보인다”고 분석했다.
