‘AI 박정희’ 만난 박근혜 “낯설다…뭉치면 못할 일 없다고 아버지께 배워”

박근혜 전 대통령은 14일 “우리가 힘을 합치면 지금의 어려움을 극복하고 희망찬 미래를 만들 수 있다”고 말했다.
박 전 대통령은 이날 행사에서 경북 구미시 구미복합스포츠센터에서 열린 부친 박정희 전 대통령 탄신 108돌 문화 행사를 찾아 “아무리 어렵고 힘들더라도 우리가 한마음으로 뭉치면 못 할 일이 없다는 것을 아버지는 가르쳐 주셨다”며 이같이 말했다.
박 전 대통령은 이날 오전 10시 30분경 행사장에 모습을 드러냈다. 박수를 치는 지지자들과 일일이 악수하며 인사를 나누고, 한 어린이로부터 꽃다발을 받기도 했다. 행사에는 박 전 대통령과 이철우 경북지사, 김장호 구미시장 등 2000여 명이 참석했다.
박 전 대통령은 인사말에서 “제가 기억하는 아버지는 늘 나라와 국민을 먼저 생각하고 걱정하셨던 분이셨다. 가난한 시절 오직 국민이 잘사는 나라를 만들겠다는 신념으로 힘을 기울여 일하셨다”며 “지금 경제가 어렵고 서민들의 삶이 팍팍하지만 아버지의 가르침대로 용기를 가지고 함께 이겨내기를 부탁드린다”고 했다.
행사를 마치고 떠나는 길에 기자들과 만난 박 전 대통령은 ‘인공지능(AI) 기술로 재현된 아버지 영상을 본 소감’을 묻는 질문에 “쉬운 작업이 아닐텐데 많이 애쓰셨다 싶다”면서도 “생전 아버지 모습을 곁에서 많이 보고 느끼고 있었기 때문에 AI가 하니까 뭔가 낯설다”고 말했다.
최근 논란이 된 ‘대장동 사건 검찰 항소 포기’와 관련한 질문에는 “아버지 탄신 108돌 문화 행사인데 이런 자리에서 그런 것에 대해 이러고 저러고 얘기할 일이 아니라고 생각한다”며 답을 피했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
