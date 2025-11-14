“한 주먹거리” “야 이리 와봐” 민생법안 대신 막말 오간 본회의

‘김윤덕 불참-항소포기’ 놓고 맞붙어
국회의장에 목례 패싱 두고도 고성
정작 처리 합의한 항공보안법 부결
추경호 체포동의안 보고, 27일 표결
민생 법안 처리를 위해 열린 국회 본회의에서 여야가 고성과 야유를 주고받으며 충돌했다. 김윤덕 국토교통부 장관의 본회의 불참과 검찰의 대장동 항소 포기를 두고 여야 의원들이 맞붙은 것. 여야가 통과시키기로 합의한 항공보안법 개정안도 더불어민주당 주도로 부결됐다.
국민의힘 의원들은 13일 본회의에서 김 장관의 불참에 항의하며 국토교통위원회 소관 안건 표결을 거부하고 일제히 퇴장했다. 우원식 국회의장이 국토위 안건 상정에 앞서 김 장관 불출석 소식을 알리자 국민의힘 송언석 원내대표는 “국무위원에게 본회의 법안 처리보다 중요한 게 뭐가 있다고 본회의에 안 나오느냐”며 반발했다. 김 장관은 이날 오세훈 서울시장과 오찬을 한 뒤 자율주행차 스타트업 간담회와 국토부 노조위원장과의 면담 일정을 소화했다.
국민의힘 의원들이 퇴장하자 민주당은 여야 합의로 통과시키기로 했던 항공보안법 개정안을 부결시켰다. 민주당 일부 의원이 국민의힘이 주도한 법안이라는 이유로 “반대해”라고 외치며 부결을 주도한 것. 국민의힘 김은혜, 배준영 의원이 대표 발의한 해당 법안은 항공기 보안점검 의무 위반 처벌을 강화하는 내용을 담고 있다. 같은 당 유상범 원내수석부대표는 “여야가 합의한 법안을 화풀이 식으로 부결시킨 건 매우 치졸한 행태”라고 비판했다.
‘인사 생략 논란’도 불거졌다. 대장동 항소 포기 관련 찬반 토론에서 국민의힘 곽규택 의원이 본회의장 연단에 오를 때 우 의장에게 목례를 하지 않은 것. 우 의장은 “인사 안 하고 올라가느냐”며 불편한 기색을 보였고 민주당 의원들은 “빨리 인사해”라며 고성을 질렸다. 곽 의원은 “소관 법률안을 통과시킬 때는 담당 국무위원이 출석해야 하는 것이 국회법에 정해져 있다. 이것을 무시하는 국회의장에게 인사할 수가 없다”고 했다.
이 과정에서 민주당 장경태 의원은 국민의힘 의원들이 본회의장을 빠져나가자 “본회의장이 중요하다더니 나가고 자빠졌다”고 소리쳤다. 이후 민주당 의원들이 퇴장으로 맞불을 놓자 송 원내대표가 “투표해야 하는데 어디 가느냐”고 외쳤고, 민주당 부승찬 의원은 “한 주먹거리도 안 되는 게”라고 맞받았다. 이에 송 원내대표가 “야, 이리 와봐”라고 소리치며 험악한 상황이 연출되기도 했다. 본회의 산회 후 국민의힘 최은석 원내수석대변인은 “장경태, 부승찬 의원이 욕설에 가까운 막말로 모욕감을 안겨줬다. 엄중히 책임을 묻겠다”고 했다.
한편 이날 본회의엔 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의안이 보고됐다. 12·3 비상계엄 당시 원내대표였던 추 의원은 국회 계엄 해제 표결을 방해했다는 혐의를 받고 있다. 추 의원 체포동의안은 여야 합의에 따라 27일 본회의에서 표결이 진행된다.
