[속보]李 “울산사고처럼 수많은 전태일들 생사 경계에…국제적 수치”

“우리 판단이 엄청난 사회적 영향력… 잊지 말아야” “사소한 결정도 국민에 치명적 영향… 인생-생사 바꿀수도” “자부심과 동일한 양의 책임의식 가져야” “대한민국 거대한 역사적 분기점 지나는 중일 수” “곧 성장률 마이너스로 갈수도 있어… 역전 시켜야 할 의무 있어” “6개월 다 돼가는데, 특별한 큰 사고 없는 건 매우 다행히 생각” “당면 최대 과제는 하락하는 잠재성장률을 반등시키는 것” “과감한 구조개혁 필요, 혈관 찌꺼기 쌓이면 건강 안 좋아져” “구조개혁에는 고통과 저항 따라, 이겨내야… 지금이 적기” “6대 핵심 분야 구조개혁 통해 잠재성장률 반등시켜야” “내년이 국가 대전환의 출발점 되도록 관련 준비 철저히 해야” “오늘이 전태일 열사 55주기, 우리 노동 현실 가야할 길 멀어” “울산화력 사고처럼 수많은 전태일들이 생사 경계에 놓여” “보고 받아보면 충분히 예측되는 추락, 질식사고가 계속 반복” “먹고 살자는 일터에서 다치거나 죽는 일 반복 안 돼… 국제사회에서 수치” “기업도 안전을 줄일 비용 문제로 접근하지 말고, 늘려야 할 투자로 인식해야”
댓글 0