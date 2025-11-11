권대영 “빚투도 투자 발언, 진의 전달 안돼…표현 주의하겠다”

권대영 금융위원회 부위원장이 “‘빚투(빚내서 투자)’도 레버리지의 일종”이라고 한 발언과 관련해 “말의 진의가 충분히 전달되지 못한 측면을 무겁게 받아들인다”고 밝혔다.
권 부위원장은 11일 국회 정무위원회 전체회의에서 해당 발언이 빚내서 투자하는 것을 부추기는 부적절한 발언이었다는 야당 의원들 지적에 이같이 답했다.
그는 “여러 위원님이 주신 지적을 아프게 받아들이고 깊이 유념하도록 하겠다”면서 “다만 제가 말하고자 한 취지도 위원님들 생각과 크게 다르지 않다”고 말했다.
이어 “적정한 수준의 포트폴리오 관리와 리스크 감내라는 말씀을 드렸는데 어쨌든 이런 결과가 나왔다”면서 “여러 말의 진의가 충분히 전달되지 못한 측면을 무겁게 받아들이며 앞으로 표현에 각별히 주의하겠다”고 사과했다.
앞서 권 부위원장은 이달 4일 CBS라디오에 출연해 빚투 관련 “그동안 너무 나쁘게만 봤는데 레버리지의 일종”이라고 말한 바 있다. 이후 정치권에서는 금융당국자가 빚을 내서 하는 무리한 투자를 장려하는 것이냐는 비판이 나왔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
