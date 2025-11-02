싱가포르에 ‘제주산 소-돼지고기’ 수출한다… 양국 정상 합의

이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 2일 정상회담에서 양국 간 ‘전략적 동반자 관계’ 수립에 합의하고 경제·안보 분야 협력을 심화하기로 했다. 양 정상은 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU) 4건을 체결했다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 웡 총리와 정상회담을 마치고 공동언론발표를 통해 “전 세계 성장과 번영을 지탱해 온 국제 질서가 흔들리고 기후 변화, 초국가범죄와 같은 글로벌 도전과제 앞에서 양국 간 전략적 협력이 중요하다는 데 의견을 모았다”며 “저와 총리님은 이러한 공동의 인식을 바탕으로 양국 간 전략적 동반자 관계를 수립했다”고 밝혔다.
이 대통령은 “앞으로 양국은 전략적 동반자 관계에 기초해 변화하는 경제와 안보 환경에 대처하는 한편, 첨단기술 협력을 더욱 강화하고 인적 교류도 확대하기로 뜻을 모았다”고 설명했다.
이어 안보 분야 협력에 대해 “방산기술 공동연구를 더욱 확대하기로 했다. 여기에 더해 싱가포르 방산 물자 다변화 과정에서 한국이 적극 협력하고 참여하겠다는 의지를 말씀드렸다”며 “온라인 스캠 같은 초국가범죄를 근절하기 위해 선진 디지털·금융 인프라를 갖춘 양국이 정책적 협력과 법 집행 공조를 강화하기로 했다”고 말했다.
양국은 한-동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 자유무역협정(FTA) 개선과 한-싱가포르 FTA를 통해 역내 교역 및 투자 활성화에도 노력하기로 했다고 이 대통령은 밝혔다. 특히 이번 회담에서 제주도산 쇠고기·돼지고기 싱가포르 수출에 최초로 합의했다.
이 대통령은 “싱가포르의 검역은 엄격하기로 유명하다”며 “이번 합의를 계기로 우수한 우리 농식품의 세계시장 진출이 더욱 활발해질 것으로 기대한다”고 말했다.
양 정상은 이날 △디지털 협력에 관한 MOU △문화·체육 협력에 관한 MOU △녹색·디지털 해운항로 구축 협력에 관한 MOU △인사행정·협력에 관한 MOU 등 4건의 문건을 교환했다.
이 대통령은 “이번에 체결한 ‘디지털 협력 MOU’를 기반으로 양국은 AI 등 첨단기술 공동연구 및 기업 간 교류를 활성화하기로 했다”며 “이를 통해 양국의 첨단산업 생태계 조성이 더욱 가속화되길 기대한다”고 밝혔다.
이어 “‘녹색·디지털 해운 항로 구축 협력 MOU’에 기초해 물류·해운 강국인 양국이 친환경·디지털 해운을 선도해 나갈 계획”이라고 했다.
이 대통령은 문화·체육 분야에 대해선 “글로벌 금융·투자 허브인 싱가포르가 한국의 유망 중소기업과 K-콘텐츠 등에 대한 투자를 확대해 양국이 혁신 산업에서 동반 성장을 이뤄 가길 희망한다”며 “전략적 동반자 관계 수립을 계기로 문화예술, 관광, 교육, 스포츠 등 다양한 분야에서 앞으로 더욱 활발하게 상호교류할 수 있도록 양국 정부가 제도적인 뒷받침을 해 나가겠다”고 말했다.
아울러 “총리님께서 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 위한 우리 정부의 노력을 전폭 지지해 주셨다”며 감사의 뜻을 표했다.
이 대통령은 앞서 웡 총리와의 정상회담에서 “이번에 전략적 동반자 관계를 수립하게 된 점은 정말로 뜻깊은 일”이라며 “저는 한국과 싱가포르가 전략적 동반자 관계를 왜 진작에 수립하지 않았는지 의아했다”고 밝힌 바 있다.
이어 “각각 동북아와 동남아에서 첨단산업과 혁신을 주도하는 양국이 함께 만나 그야말로 반짝반짝 빛나는 전략적 동반자 관계를 만들어가면 좋겠다”고 강조했다.
이에 웡 총리가 “말씀하신 것처럼 전략적 파트너십으로서의 격상이 왜 이제야 이뤄졌는지 저도 의문스럽다”고 말하자, 이 대통령은 웃음을 터뜨렸다.
정상회담 이후 진행되는 공식 오찬에서는 양 정상이 다양한 분야의 실질적인 협력 방안에 대해 논의할 예정이다.
웡 총리가 싱가포르의 명물인 호커센터의 풍부한 해산물 음식을 좋아하는 점에 착안해 오찬에서는 신선한 우리 해산물과 제철 식재료가 포함된 요리로 한식의 매력을 소개하고 따뜻한 환대의 의미를 전달할 계획이다.
오찬 메뉴는 비빔밥 재료를 모두 갈아 만들어 그 자체로 ‘비빔밥’ 맛이 나는 한국 소스인 연된장마요 등 이색 한 입 거리로 시작한다. 이어 고추 소스가 더해진 담백한 해산물 숙회, 고소한 콩비지와 명란젓 소스를 곁들인 제주산 갈치구이 등이 제공된다.
오찬 건배 음료는 싱가포르가 금 거래와 금융네트워크로 세계적으로 신뢰받는 허브임을 고려해 전남 나주배로 만든 금빛 무알콜 칵테일 골든배(Golden Bae)를 준비했다.
후식으로는 싱가포르를 대표하는 달콤한 카야잼을 곁들인 곶감 케이크가 나온다. 케이크 위에는 한국과 싱가포르의 변함없는 우정과 우호 증진을 기원하는 마음을 담아 양국의 국기 요소를 장식해 선보일 예정이다.
