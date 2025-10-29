李대통령 “어려울 때 친구가 진짜 친구…다자주의 선도할 것”

이재명 대통령은 29일 “20년 전 APEC의 단결된 의지를 모아냈던 대한민국이 다시 APEC 의장국으로서 위기에 맞설 다자주의적 협력의 길을 선도하려고 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 “어려울 때 친구가 진짜 친구라는 말이 있다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “20여년 전 부산에서 열린 APEC 정상회의는 자유무역체제 역사에 있어 매우 중요한 전환점이었다”며 “당시 의장국이던 대한민국이 발표한 부산 로드맵에는 자유롭고 개방된 무역체제를 지지하는 회원 여러분의 단합된 목소리가 담겨있었다”고 했다.
이어 “그러나 2025년 오늘날 APEC 둘러싼 대외적 환경은 그때와는 많이 다르다. 보호무역주의와 자국우선주의가 고개를 들며 협력과 상생, 포용적 성장이란 말이 공허하게 들릴지도 모르겠다”며 “그렇지만 이러한 위기 상황일수록 역설적으로 연대의 플랫폼인 APEC 역할이 더욱 빛을 발할 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 “연결은 단절의 시대를 잇는 연대의 힘”이라며 “대한민국은 글로벌 책임강국으로서 역내 신뢰와 협력의 연결고리를 회복하는 데 크게 기여할 것”이라고 했다.
이 대통령은 “특히 공급망 협력이 핵심”이라고 강조했다. 이 대통령은 “이곳 경주의 목조 건축물 중 ‘수막새’라는 전통 기와가 있다. 처마 끝에서 빗물과 바람으로부터 건물을 지켜내고 서로 다른 기와 조각을 단단히 이어 하나의 지붕을 완성한다”며 “연결의 지혜를 품은 수막새가 천년 세월을 버티며 동아시아 문명의 지붕을 지켜왔던 것처럼 인적, 물적, 제도적 연결이야말로 APEC의 성장과 번영을 위한 든든한 지붕이 되어줄 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “APEC 정상회의에서 AI 이니셔티브를 제안할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “오늘날 지속가능한 발전을 이끌 혁신의 핵심은 바로 인공지능”이라며 “경주에는 동양에서 가장 오래된 천문대인 첨성대가 있다. 데이터를 기반으로 별의 움직임 읽어낸 첨성대처럼 인공지능 또한 데이터에 기초해 인류에 새로운 통찰과 방향을 제시할 지성의 엔진이 될 것”이라고 했다. 그러면서 “모두를 위한 인공지능 비전이 APEC의 뉴 노멀로 자리 잡을 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.
이 대통령은 또 “지속가능한 발전과 공동 번영의 꿈을 실현하기 위해 성장의 기회와 과실을 고루 나누는 일에 함께 힘써야 한다”며 “대한민국은 앞으로도 경제성장과 발전의 경험을 아낌없이 나누는 선도 국가로서의 역할을 마다하지 않겠다”고 했다.
이 대통령은 “위기와 불확실성 시대일수록 하나되는 연대와 협력이 우리 모두를 더 밝은 미래로 이끄는 비결”이라며 “이 자명한 진리는 지난 겨울 5색 응원봉으로 내란의 어둠을 몰아낸 대한민국의 K-민주주의가 증명한 것이기도 하다”고 말했다.
그러면서 “4대 대륙 21개 경제 협력체인 APEC을 모두의 무대로 만들어줄 것을 믿는다”라며 “전쟁 빚더미에서 산업화를 일궈내고 역사 굽이마다 민주주의를 지켜온 대한민국의 역사가, 그리고 오늘 대한민국이 여러분에게 위기를 헤쳐갈 영감과 용기를 선사할 수 있기를 기대한다”고 전했다.
