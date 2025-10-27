추석 연휴 꽉 막힌 인천공항 변기…“고의로 판단, 경찰 조사 중”

올 추석 연휴 기간 인천국제공항 터미널의 화장실 변기 여러 개가 휴지 뭉치 등으로 막힌 것으로 파악됐다. 이학재 인천국제공항공사 사장은 “(누군가) 고의로 한 것으로 판단된다”고 말했다. 현재 경찰은 관련 자료를 수집하는 등 조사 중이다.
국회 국토교통위원회 소속 김은혜 국민의힘 의원은 27일 인천 중구 인천국제공항공사에서 열린 인천공항 등에 대한 국회 국토위 국정감사에서 인천공항 화장실 변기 여러 개가 휴지 등으로 막힌 사진을 공개했다. 김 의원은 “자료를 받아보니 (누군가) 화장지를 뜯어서 변기가 막히도록 넣고, 심지어 오물을 투척하고 쓰레기봉투까지 (변기에) 넣었다고 조사가 돼 있는데, 이런 일이 자주 발생하느냐”고 물었다.
이 사장은 “평상시 화장실을 이용하는 여객이 한 일로는 보여지지 않는다”며 “지금 조사 중에 있다”고 말했다. ‘누구의 소행으로 보이느냐’는 물음에는 “고의로 한 것으로 판단이 된다”고 답했다. ‘한 민노총(전국민주노동조합총연맹)의 조합원으로 특정되는 분도 있었다고 하는데 맞느냐’는 물음에는 “특정이 됐다”고 답했다. 그러면서 “경찰에서 자료를 수집 중”이라고 했다.
김 의원은 “노동자의 정당한 쟁의와 교섭 요구는 당연히 보장돼야 할 권리”라면서도 “만약 특정 조합원의 개입이라면 심각한 문제”라고 했다. 그러면서 “사실이라면 바쁘고 일손이 부족할 때 고생해 보라고 골탕을 먹인 것”이라며 “철저히 조사해 법적 책임을 물어야 한다”고 했다.
댓글 0