“산타가 어딨어” 아이가 물어보면 여기 접속하세요

크리스마스를 앞두고 미국과 캐나다 군이 공동으로 운영 중인 북미방공우주사령부(NORAD)가 산타클로스의 실시간 위치를 추적하는 서비스를 운영한다. 올해부턴 국제전화가 아닌 홈페이지를 통해 한국에서도 산타의 위치를 쉽게 물을 수 있게 됐다.

20일(현지시간) AP통신 등에 따르면 NORAD의 산타 추적 서비스는 24일 오전 4시(한국시간 오후 6시)부터 같은 날 자정까지 운영된다. 미국 전화번호 ‘1-877-446-6723’으로 전화를 걸면 산타 추적 요원과 직접 통화할 수 있으며 요원은 산타의 위치를 찾아 알려준다. 산타 추적 요원으로 불리는 1000명 이상의 자원봉사자가 “산타할아버지 지금 어디에 있나요”라는 어린이들의 귀여운 전화를 받게 되는 것. 지난해에는 약 38만 건의 전화가 걸려왔다고 한다.

기존에는 미국 번호로 전화를 걸어 산타 위치를 물었지만, 올해는 NORAD 공식 웹사이트(noradsanta.org)를 통해 북미 이외의 지역에서도 쉽게 음성 안내를 들을 수 있는 기능이 추가된다. NORAD 본부는 “산타의 동선은 산타만 알고 있기 때문에 여러분의 집에 언제 어디로 도착할지는 예측할 수 없다”고 했다. NORAD에 따르면 산타는 지난해 12월 24일 오후 11시 24분경 한국에 진입했고 한국 어린이들에게 선물 약 2000만 개를 배달했다.

NORAD가 이 같은 서비스를 시작하게 된 것은 1955년 미국에서 잘못 인쇄된 광고 때문이었다. 미국 콜로라도에 위치한 한 백화점이 크리스마스 기간 산타의 위치를 추적해준다는 광고를 냈는데 그 광고 속 전화번호가 NORAD의 전신인 콜로라도스프링스방공사령부(CONAD) 번호였던 것. 당시 어린이들의 빗발치는 문의를 받은 해리 쇼프 대령은 이들을 실망시키지 않기 위해 ‘선의의 거짓말’로 산타의 위치를 알려줬고 이를 계기로 오늘날까지 이어지게 됐다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
