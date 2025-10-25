李, 취임후 첫 대구 방문… “수도권 집값 못 잡으면 日처럼 잃어버린 30년”

이재명 대통령은 24일 대구를 찾아 “전 세계에서 수도권 집값이 소득 대비 가장 높은 편에 속한다. 이 문제가 시정 안 되면 일본처럼 언젠가는 잃어버린 30년이 시작될 것”이라고 말했다.
이 대통령은 이날 대구 엑스코에서 열린 ‘대구의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에 참석해 “부동산 문제를 해결하기 위해서도 지역균형발전, 지방 발전은 정말로 중요한 과제”라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “대구도 한때 정말 잘나갔다. 대구하면 자긍심, 그 자체였을 때가 있었다”며 “어느 순간부터 대구도 지역내 1인당 총생산이 전국에서 꼴찌를 다투는 상황이 됐다”고 말했다. 이어 “지속적으로 성장 발전하기 위한 마지막 탈출구, 생존 전략이 지역균형발전”이라고 했다.
박정희 전 대통령도 거론했다. 이 대통령은 “박 전 대통령은 산업화라는 큰 업적을 이뤘다”며 “비판적 요소가 분명히 있지만 경제발전의 공적은 누구나 인정할 것”이라고 말했다. 이어 “재벌 체제, 수도권 집중 같은 한계가 드러나고 있기 때문에 지금부터 시정해 나가야 한다”고 했다.
경북 안동이 고향인 이 대통령은 이날 대통령 취임 후 처음으로 대구를 찾았다. 광주, 대전, 부산, 강원에 이어 5번째 타운홀미팅이다. 이 대통령은 “대구·경북은 제가 태어나서 그야말로 태를 묻은 곳”이라고 했다. 또 “대구에 안경업체가 많다. 내가 쓴 안경도 대구에서 만든 것”이라며 “가급적이면 대구에서 생산한 걸로 쓰라”고 했다.
한편 이 대통령은 전날 초국가범죄 근절 관련 회의에선 “앞으로 국제 범죄조직이 한국인을 건들고 범죄 행위에 끌어들이면 패가망신하는 걸 보여줘야 한다”고 지시한 것으로 알려졌다.
박훈상 기자 tigermask@donga.com
