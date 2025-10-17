김병기 “감사원·권익위는 尹의 심부름센터…이대로 둘수 없어”

더불어민주당 김병기 원내대표는 17일 윤석열 정권 시기 감사원과 국민권익위원회를 겨냥해 “국민의 기관이 아니라 윤석열의 심부름 센터처럼 움직였다”고 주장했다. 이에 두 기관을 환골탈태 시켜야 한다고 날을 세웠다.
김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “감사원은 정치보복원으로, 국민권익위원회는 윤석열 권익위원회로 이름을 바꿔야 할 지경”이라면서 이같이 말했다. 그는 이를 뒷받침할 근거로 “‘윤석열’, ‘김건희’의 이름이 들어간 감사 청구는 모두 묵살됐다”며 “국회 의결과 국민의 공익 청구도 소용없었다. 법과 절차는 철저히 무시됐다”고 말했다.
반면 “민주당과 관련된 사안은 참으로 신속히 처리됐다”고 했다. 김 원내대표는 “2022년에는 584건, 2023년에는 551건의 디지털 포렌식이 진행됐는데 대부분이 민주당과 관련된 의혹이었다”며 “정치검찰은 이것을 받아서 신속하게 기소했다”고 주장했다. 그러면서 “감사원 사무총장은 감사원장보다 2배 가까운 특활비를 사용했다”며 “윤석열의 사냥개라는 국민 비난이 결코 과하지 않다”고 했다.
김 원내대표는 권익위를 향해선 “김건희 명품백 수수 의혹은 짜고치는 고스톱처럼 처리하며 무혐의로 종결됐다”며 “윤석열에게 순응하는 위원들만 모여서 속전속결로 의결됐다”고 말했다. 이어 “공익제보자 보호는 사실상 중단됐다”며 “2023년 109건 중 단 한 건, 2024년 128건 중 단 한 건만 인용됐으며 보호 조치와 신분 보호는 늑장 처리됐다”고 했다.
김 원내대표는 “이대로 둘 수 없다”며 “국민 신뢰를 회복하는 감사원, 권력으로부터 독립된 국민권익위로 철저하게 환골탈태 시켜야 한다”고 강조했다. 그러면서 “그 출발점은 검찰, 감사원, 권익위 등에서 기관 전체 명예를 더럽힌 윤석열 호위무사의 죄상을 낱낱이 밝히고 단죄하는 것”이라며 “이것이 윤석열 정권 폐해를 바로잡는 첫걸음이자 민주주의 회복의 출발점”이라고 말했다.
