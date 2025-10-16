與 ‘거취’ 압박에…김형석 독립기념관장 “사퇴할 생각 없다”

동아일보

16일 세종시 정부세종청사에서 열린 국회 정무위원회의 국가보훈부, 국민권익위원회, 독립기념관 등에 대한 국정감사에서 김형석 독립기념관장이 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴시스
국회 정무위원회의 국가보훈부와 독립기념관 대상 국정감사에서 더불어민주당은 김형석 독립기념관장의 이른바 ‘뉴라이트 역사관’과 ‘기념관 사유화’ 논란 등을 집중 공격했다. 여당은 자진 사퇴를 요구했지만 김 관장은 “사퇴할 생각 없다”며 정면 반발했다.

민주당은 16일 정부세종청사에서 열린 국감에서 김 관장의 기존 발언들을 거론하며 “친일, 극우적 역사관”이라고 비판했다. 백범 김구 선생의 증손자인 민주당 김용만 의원이 “독립기념관에 일하시는 분들이 힘들고 창피하다고 한다. 나름대로 자부심을 가지고 일을 해 온 분들인데 허탈감이 있다는 것”이라고 지적하자 김 관장은 “표현이 과장된 것 같다”고 반박했다. 김 관장은 8월 광복절 경축식에서 “우리나라의 광복을 세계사적으로 보면 2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라 말해 독립운동가 폄훼 논란이 제기된 바 있다. “일제강점기 우리 국민의 국적은 일본”이라고 말해 ‘친일사관’ 논란이 일기도 했다.

이날 국감에선 독립기념관 시설에서 종교단체와 학군사관후보생(ROTC) 동기회 등의 행사를 무료로 열게 하는 등 ‘사적 이용’했다는 비판도 제기됐다. 민주당 이정문 의원은 “이용료 감면이 정당하기 위해선 장소 사용 신청을 받아야 되는데 애초부터 이런 절차가 없었다“라며 ”관장의 직위를 이용한 명백한 특혜이고 업무상 배임“이라고 했다.

여당은 김 관장의 근태가 불성실하다고도 지적했다. 김현정 의원은 “관용차 (운행) 기록을 보면 총 근무일 225일 중 절반이 넘는 121일간 지각 또는 조기 퇴근했다”고 말했다. 김 관장은 “관장은 외부에서 출퇴근하지 아니하고 관사에서 24시간 생활하고 있다. 도보로 퇴근하는 경우도 많이 있다”고 해명했다.

여당은 윤석열 정부 시절인 지난해 8월 임명된 김 관장이 즉각 사퇴해야 한다고 몰아세웠다. 김 관장은 “사퇴할 생각 없다”고 맞섰고, 여당에선 “임기 못 채우고 나갈 것이니 걱정 마시라(김용만 의원)”는 비아냥도 나왔다. 반면 국민의힘 이양수 의원은 이날 국감에 기관 증인으로 참석한 88관광개발 관계자를 거론하며 “문재인 정부 때 임명된 분이 아직까지 계신다. 그런데 지금 지난 정부에서 임명되신 분들은 자꾸 나가라고 한다”며 엄호했다.

상급기관인 국가보훈부가 김 관장 의혹에 대해 철저히 조사해야 한다는 주문도 나왔다. 민주당 박범계 의원은 “보훈부에서 독립기념관장에 대한 자체 특정 감사가 진행 중이고, 기간 연장을 했다”면서 “감사할 내용거리가 좀 있다는 얘기”라고 했다.
이지운 기자 easy@donga.com
