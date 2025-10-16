與 ‘거취’ 압박에…김형석 독립기념관장 “사퇴할 생각 없다”

국회 정무위원회의 국가보훈부와 독립기념관 대상 국정감사에서 더불어민주당은 김형석 독립기념관장의 이른바 ‘뉴라이트 역사관’과 ‘기념관 사유화’ 논란 등을 집중 공격했다. 여당은 자진 사퇴를 요구했지만 김 관장은 “사퇴할 생각 없다”며 정면 반발했다.
민주당은 16일 정부세종청사에서 열린 국감에서 김 관장의 기존 발언들을 거론하며 “친일, 극우적 역사관”이라고 비판했다. 백범 김구 선생의 증손자인 민주당 김용만 의원이 “독립기념관에 일하시는 분들이 힘들고 창피하다고 한다. 나름대로 자부심을 가지고 일을 해 온 분들인데 허탈감이 있다는 것”이라고 지적하자 김 관장은 “표현이 과장된 것 같다”고 반박했다. 김 관장은 8월 광복절 경축식에서 “우리나라의 광복을 세계사적으로 보면 2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라 말해 독립운동가 폄훼 논란이 제기된 바 있다. “일제강점기 우리 국민의 국적은 일본”이라고 말해 ‘친일사관’ 논란이 일기도 했다.
이날 국감에선 독립기념관 시설에서 종교단체와 학군사관후보생(ROTC) 동기회 등의 행사를 무료로 열게 하는 등 ‘사적 이용’했다는 비판도 제기됐다. 민주당 이정문 의원은 “이용료 감면이 정당하기 위해선 장소 사용 신청을 받아야 되는데 애초부터 이런 절차가 없었다“라며 ”관장의 직위를 이용한 명백한 특혜이고 업무상 배임“이라고 했다.
여당은 김 관장의 근태가 불성실하다고도 지적했다. 김현정 의원은 “관용차 (운행) 기록을 보면 총 근무일 225일 중 절반이 넘는 121일간 지각 또는 조기 퇴근했다”고 말했다. 김 관장은 “관장은 외부에서 출퇴근하지 아니하고 관사에서 24시간 생활하고 있다. 도보로 퇴근하는 경우도 많이 있다”고 해명했다.
여당은 윤석열 정부 시절인 지난해 8월 임명된 김 관장이 즉각 사퇴해야 한다고 몰아세웠다. 김 관장은 “사퇴할 생각 없다”고 맞섰고, 여당에선 “임기 못 채우고 나갈 것이니 걱정 마시라(김용만 의원)”는 비아냥도 나왔다. 반면 국민의힘 이양수 의원은 이날 국감에 기관 증인으로 참석한 88관광개발 관계자를 거론하며 “문재인 정부 때 임명된 분이 아직까지 계신다. 그런데 지금 지난 정부에서 임명되신 분들은 자꾸 나가라고 한다”며 엄호했다.
상급기관인 국가보훈부가 김 관장 의혹에 대해 철저히 조사해야 한다는 주문도 나왔다. 민주당 박범계 의원은 “보훈부에서 독립기념관장에 대한 자체 특정 감사가 진행 중이고, 기간 연장을 했다”면서 “감사할 내용거리가 좀 있다는 얘기”라고 했다.
