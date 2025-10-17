‘ADEX’서 자동변속기-반자동 저격총 등 전시

국내 유일의 궤도차량용 자동변속기 및 중구경 총포류 생산 전문업체 SNT다이내믹스와 글로벌 소구경 화기 제조업체 SNT모티브가 오는 20∼24일 일산 킨텍스 제2전시장에서 개최되는 ‘서울 ADEX 2025’에 참가한다.
SNT다이내믹스는 이번 ADEX 2025 전시회에 1700마력급 K2 전차용 파워팩을 비롯해 소형전술차량(LTV) 탑재형 120㎜ 박격포체계, 소형무장헬기(LAH)용 터릿형 기관총 시스템, 전기차용 드라이브 유닛(EDU)과 전동화 차축(eAxle), K6 중기관총, K9 자주포용 자동변속기를 출품한다.
SNT다이내믹스는 이번 전시회에 전기구동형 차세대 전술차량 등에 적용 가능한 전기 파워트레인 EDU와 eAxle을 선보인다. EDU는 배터리에서 발생된 에너지를 모터와 기어박스를 통해 바퀴로 전달하는 전기차의 핵심 부품으로 미국 GM의 대표적 전기차인 볼트에 공급돼 세계시장에 16만 대 이상 판매되는 등 이미 성능을 인정받았다. eAxle은 차세대 전동화 전술차량에 장착 가능한 개발품으로 모터와 인버터, 기어박스가 일체화된 친환경, 고효율 전기 파워트레인이다.
1700마력급 파워팩은 SNT다이내믹스의 자동변속기와 현대두산인프라코어의 엔진이 결합된 전차의 심장이다. 2024년부터 튀르키예로 수출되고 있으며 2026년부터는 K2 전차 4차 양산에도 적용될 예정이다. SNT다이내믹스가 개발한 자동변속기(모델명 EST15K)는 세계 최초 전진 6단·후진 3단의 소형, 고효율 궤도차량용 자동변속기로 유압제어기술, 제동기술, 조향기술, 전자제어기술, 변속기술 등 최첨단 기술이 융복합화돼 있다.
K9 자주포용 자동변속기는 이미 글로벌 방산 시장에서 성능을 인정받은 제품이다. 이 제품은 3000대 이상 생산된 글로벌 스테디셀러로 K9 자주포 등에 탑재돼 폴란드, 튀르키예, 인도, 노르웨이, 호주 등 전 세계 10여 개국에서 운용되고 있다.
소형전술차량 탑재형 120㎜ 박격포체계는 기존 120㎜ 자주박격포의 장점을 그대로 살리면서도 LTV의 뛰어난 기동력을 추가해 다양한 전투 환경에서의 적용성과 생존성을 높였다. 해안가 모래 지형 등에서도 안정적이고 신속한 운용이 가능해 해병대를 비롯한 군의 해안선 방어와 각종 작전에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
소형무장헬기용 20㎜ TGS는 20㎜ 구경의 3열 기관총으로 조종사의 헬멧과 연동, 정확하고 부드러운 사격이 가능해 높은 품질 성능을 인정받고 있다.
이 밖에도 SNT다이내믹스는 최근 궤도차량용 하이브리드 추진장치와 차세대 중구경 화포류 등 신제품 개발을 지속하며 정밀기계 기술과 정밀전자제어 기술의 모듈 분야에서 연구개발과 기술 마케팅 중심의 ‘글로벌 톱 엔지니어링 기업’으로 혁신하고 있다.
SNT모티브는 이번 전시회에서 세계 유명 방산업체들과의 협업 계획을 알릴 예정이다. K4 고속유탄기관총의 후속 모델과 같은 개발품과 최신 양산품을 전시하며 ‘글로벌 풀라인업 소구경 화기 제조업체’의 위상을 높일 계획이다.
STSR23 7.62㎜ 반자동 저격총은 보병 분대 전력 강화를 위한 지정 사수의 임무를 목적으로 개발됐다. 반자동 저격총은 운용 목적에 맞게 총열 길이를 기존 20인치, 24인치에 16인치, 18인치를 추가해 4가지 타입으로 선택의 폭을 확장했다. K-14 저격용 소총의 정확성은 유지하되 작동 방식을 단발장전식에서 가스탄압을 이용한 반자동식으로 변경, 적용해 필요시 소총수가 저격수 임무 수행이 가능하도록 만들었다.
STSM21 9㎜ 기관단총은 특수전 임무 목적을 위해 개발됐다. 초기 모델에서 디자인이 변경됐고 사용자 편의성도 향상됐다. 이번 전시용 개발품은 시험 평가를 통과해 더욱 완성된 형상으로 선보였다. 총열과 개머리를 모듈화해 교체도 용이하다. 특히 개머리는 강성과 내구성이 향상된 신축형 경량 개머리를 적용했다.
STP9 9㎜ 권총은 특수전 임무를 위해 개발한 신형 권총이다. 기존 K5 권총과 동일한 9㎜ 탄을 사용하지만 K5와는 다른 ‘해머리스 스트라이크’ 격발 방식을 채택했다. 현대 소화기 개발 트렌드에 맞게 피카티니 레일을 적용해 다양한 부수기재를 장착, 사용할 수 있게 했다. 단순화된 구조와 강화된 환경 조건 적용으로 부품 수명이 늘고 신뢰성도 향상됐다.
STSR20 12.7㎜ 대물저격총은 기존 7.62㎜ 저격용 소총보다 장사거리와 화력이 강한 소총의 필요성이 증가됨에 따라 개발됐다. 대물저격총은 차량 및 경장갑차 정밀 타격 능력, 미래 전투 환경에서의 장거리 표적 제압 능력 등을 확보하고 한국적 지형 특성과 운용성에 적합하게 만들어졌다. 대물저격총은 반자동 방식이며 12.7㎜ 탄압의 효과적 완충을 위해 제퇴기, 완충기 등 5개의 완충장치를 적용해 정확도와 분산도도 향상됐다.
SNT모티브는 현재 우리 군에 전력화돼 있는 K4 40㎜ 고속유탄기관총을 개선하는 방향으로 개발 중인 제품을 전시할 예정이다. 또한 총기에 부착하지 않고 단독으로 운용하는 STGL40 유탄발사기를 비롯해 K2C1 소총에 결합 가능한 K201C1 유탄발사기, K1A 기관단총의 개머리를 개선한 K1AC1 등 국내는 물론 해외시장에서 다양화된 수요에 부합하는 신규 개발품과 최신 양산품 라인업을 선보인다.
댓글 0