김선교 “나는 결백…양평 공무원 죽음은 민중기 특검 때문”

김건희 여사 일가의 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 특검 수사를 받는 김선교 국민의힘 의원은 12일 “경기남부경찰청과 경기도 감사기관이 공식적으로 저의 결백을 확인한 사안”이라고 밝혔다.

김 의원은 이날 기자회견을 열고 “저는 지난 2021년부터 수년간 여러 차례 근거 없는 고발을 당했고 경찰 등 국가 수사 기관들이 철저히 수사했습니다”며 이같이 밝혔다.

김 의원은 “민중기 특검은 이를 무시한 채 똑같은 일을 수사하고 있었다. 선량한 공직자이자 국민의 목숨을 빼앗았다”며 “이러한 행위는 저 김선교의 정치생명을 끊는 것을 넘어 양평군민과 국민이 쌓아온 법과 정의를 짓밟으려는 악의적이고 조직적인 범죄행위다”라고 했다.

특검 수사를 받아가 숨진 양평군 공무원의 죽임이 특검의 강압적인 수사라고 재차 주장하기도 했다. 김 의원은 “누가 정희철 면장을 죽음으로 이끌었나. 바로 민중기 살인 특검팀이라고 단언한다”며 “특검의 강압, 회유, 협박이 가져다준 모멸감과 자괴감이 없었다면 정희철 면장이 죽음을 선택하였는가”라고 했다.

그러면서 “민중기 특검팀의 강압, 회유, 협박 등 온갖 위법행위는 누구의 지시로 행해지고 있는가”며 “정치 보복을 위한 정치 특검은 없어져야 합니다. 이런 게 정치보복이고 야당 탄압이다”라고 주장했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
