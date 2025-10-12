국힘 “與, ‘대법원장 동행명령’ 운운…이쯤되면 사법말살”

국민의힘은 12일 “대법원장 동행명령을 운운하는 더불어민주당은 헌정파괴의 기록으로 남을 것”이라고 주장했다.
최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 “민주당이 국정감사장에 사법부의 수장을 강제로 불러내겠다는 협박성 발언을 서슴지 않고 있다. 이쯤 되면 ‘사법개혁’이 아니라 사법말살”이라며 이같이 말했다.
최 수석대변인은 “전현희 민주당 최고위원은 ‘조희대 대법원장이 불출석하면 일반 증인처럼 동행명령을 내리겠다’고 공언했고 정청래 민주당 대표는 ‘상기하자, 조희대의 난’이라 외치며 사법부를 적으로 규정했다”고 했다.
이어 “국회증언감정법에 따라 동행명령장이 발부되면, 국회사무처 직원으로 하여금 대법원장을 강제로 국감장에 동행시키겠다는 것”이라며 “삼권분립을 정면으로 부정하는, 헌정사상 초유의 폭거”라고 비판했다.
그는 “민주당은 법이 정한 한계를 넘어 사법부의 영역에 개입하려 하고 있다. 이는 입법권으로 사법권을 통제하려는 명백한 월권이자, 헌정 질서를 흔드는 중대한 위헌 행위”라며 “문재인 정부 시절 김명수 전 대법원장에게는 ‘질의응답은 삼권분립 훼손’이라며 반대하던 그들이, 정권이 바뀌자 입장을 뒤집어 사법부를 겁박하고 있는 것”이라고 했다.
이어 “여기에 내란특별재판부 설치, 대법관 증원, 헌법재판소에 재판소원 도입 등 사법부 장악을 위한 입법 시도까지 병행하고 있다. 게다가 민주당은 이재명 대통령의 선거법 사건과 관련해 대법원 전산 로그기록과 결재 문서 제출까지 요구하고 있다”며 “법으로 비공개가 원칙인 재판 과정을 강제로 열람하겠다는 발상 자체가 헌법이 보장한 사법 독립을 짓밟는 행위”라고 강조했다.
최 수석대변인은 “사법 말살의 책임은 침묵하는 대통령에게도 있다. 집권 여당이 사법부를 협박하는 동안 이재명 대통령은 방관으로 동조하고 있다”며 “사법부 길들이기를 묵인하는 순간, ‘사법 말살’의 공범이 되는 것”이라고 했다.
