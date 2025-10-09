동아일보

김민석, ‘종교단체 경선 동원 의혹’ 경찰 고발 당해

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 9일 14시 31분

코멘트

글자크기 설정

국민의힘 소속 이종배 서울시의원 고발

김민석 국무총리. 뉴스1
김민석 국무총리. 뉴스1
국민의힘 소속 이종배 서울시의원은 ‘종교단체 경선 동원’ 의혹과 관련해 김민석 국무총리를 직권남용, 청탁금지법, 정치자금법, 정당법 위반 등의 혐의로 9일 경찰에 고발했다.

이 시의원은 고발장 접수에 앞서 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “김 총리와 김경 서울시의원이 모종의 공모를 했을 가능성을 배제할 수 없다”고 주장했다.

이어 “만약 이들이 당원 모집을 공모했다면 심각한 국기 문란 사건이고, 김 총리가 사전 선거 운동 차원에서 당원 모집에 가담했다면 이는 민주주의를 훼손한 중범죄”라고 했다.

민주당의 종교 단체 경선 개입 의혹은 국민의힘 진종오 의원이 지난달 30일 녹취록을 공개하며 불거졌다. 진 의원은 녹취록에서 특정 종교단체 3000명을 민주당에 가입시켜 내년 지방선거 경선에서 김 총리에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다고 주장했다.

김 시의원은 특정 종교단체 경선 개입 의혹 이후 민주당을 탈당했고 진 의원을 허위사실에 의한 명예훼손 혐의 등으로 경찰에 고소했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스