與 “종교단체 동원 의혹 서울시의원 제명 사유 해당”

더불어민주당 서울시당은 특정 종교 신도들을 대거 입당시켜 내년 지방선거 서울시장 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 의혹이 제기된 김경 서울시의원에 대해 제명 처분에 해당하는 징계사유가 있음을 확인하는 결정을 내렸다고 2일 밝혔다. 다만 특정 종교단체의 대규모 집단 입당은 발견되지 않았다고 했다.
김한나 서울시당 윤리심판위원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열어 “김 시의원이 차기 지방선거에서 영등포구청장 선거에 출마하고자 당무 방해 행위를 한 것으로 보인다”며 이같이 밝혔다. 김 위원은 이어 “서울시당은 현재 소속 당원들에 대한 전수조사를 진행 중이며 특정 종교단체의 대규모 집단 입당은 발견되지 않았다”며 “국민의힘 진종오 의원이 언급한 제보 당사자 역시 입당을 실행에 옮긴 바 없다고 언론 인터뷰를 통해 밝힌 바 있다”고 했다.
앞서 진 의원은 지난달 30일 국회에서 “민주당 소속 서울시의원이 특정 종교단체 신도 3000명의 개인정보를 확보해서, 이를 2026년 민주당 경선에 활용하려 한 정황이 드러났다”고 주장했다. 이와 함께 김 시의원이 “매달 1000원씩 핸드폰에서 떨어져야지 나중에 후보를 선택할 수 있는 권리가 주어진다” “김민석으로 가시죠”라고 말하는 녹취록을 공개했다. 다만 김 위원장은 “명백한 허위사실”이라며 진 의원 등을 허위사실 유포와 명예훼손 등 혐의로 고소했다.
김한나 위원은 ‘당헌당규 위반은 어떤 사례인가’라는 물음에 “본인이 원하지 않는 서류 추천 과정이 있어서 당규 직접 가입하지 않은 사례 관련”이라고 했다. 김 시의원은 당에 폐를 끼치지 않겠다는 이유로 탈당을 선언한 상태다. 김 위원은 “김 시의원의 일탈 행위로 심려를 끼쳐 모든 국민들에게 송구스럽다”며 “김 시의원 추천으로 입당한 당원들은 지난달 30일 말씀드린 바와 같이 압당 무효 처분을 다시 한 번 확인드린다”고 했다.
