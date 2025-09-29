동아일보

한준호 “김정재-이철규, 국힘 공천 야합 정황…즉각 수사해야”

  • 입력 2025년 9월 29일 11시 54분

한준호 더불어민주당 정치검찰조작기소대응 특별위원장이 23일 오전 경기 과천시 정부과천청사에서 특위 위원들과 함께 대장동 사건 수사 관련 검사 감찰요청서 제출하기 위해 법무부로 향하고 있다. 왼쪽부터 이건태 의원, 한 위원장, 김기표 의원. 2025.9.23 (서울=뉴스1)
한준호 더불어민주당 정치검찰조작기소대응 특별위원장이 23일 오전 경기 과천시 정부과천청사에서 특위 위원들과 함께 대장동 사건 수사 관련 검사 감찰요청서 제출하기 위해 법무부로 향하고 있다. 왼쪽부터 이건태 의원, 한 위원장, 김기표 의원. 2025.9.23 (서울=뉴스1)
더불어민주당 한준호 최고위원이 최근 공개된 국민의힘 김정재·이철규 의원 간 통화 녹음을 거론하며 “국민의힘 공천 야합에 대한 수사당국의 수사를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

한 최고위원은 29일 오전 열린 최고위원회의에서 “지난 총선을 앞두고 김 의원이 당시 공천관리위원이던 이 의원과 통화하면서 ‘웬만하면 단수를 해달라’며 공천 야합을 시도했다”며 이같이 말했다.

앞서 인터넷 매체 뉴스타파는 2024년 1월 두 사람 간 녹음파일을 보도하면서 김 의원이 단수 공천을 요구하고 포항 지역 선거 과정에서 수억 원대 금전이 오간다고 언급한 정황을 보도했다.

한 최고위원은 “(김 의원) 지역구에서는 후보 간 3억~5억 원이 오간다는 충격적인 발언을 했다. 공천에 돈이 오간다는 소문은 들어봤지만, 본인 입으로 실토하니 당황스럽다”고 지적했다.

이어 “도대체 누가 김 의원에게 5억 원을 요구했는지, 실제 돈이 오갔는지 따져 묻지 않을 수 없다”며 “국민의힘이 공천을 돈으로 사고파는 정당이라는 오명을 벗으려면 지난 총선 공천 전반을 전수조사해야 한다“고 목소리를 높였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
