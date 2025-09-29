국힘 “정부전산망 마비, 내로남불 대통령 직무 유기의 끝장판”

장동혁 국민의힘 대표가 29일 인천 중구 인천관광공사에서 열린 현장최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2025.9.29/뉴스1

같은 날 국민의힘 장동혁 대표는 인천에서 현장 최고위원회를 열고 “이재명 정권이 사법 파괴와 입법 독재에 몰두하는 사이에 민생에 심각한 구멍이 뚫리고 있다”며 “절대 일어나서는 안 되는 허술한 관리 행태가 국민 생활과 사이버 보안에 큰 위기를 초래한 것”이라고 말했다.