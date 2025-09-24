개혁신당, 정청래에 “그러다 李대통령도 갈아 치워지게 될 것”

정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 최고위원들이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 2025.09.24. 뉴시스

앞서 전날 밤 정 대표는 페이스북에 “대통령도 갈아치(우)는 마당에 대법원장이 뭐라고”라고 썼다. 정 대표는 “우리 국민은 이승만 대통령도 쫓아냈고 박정희 유신독재와 싸웠고 광주학살 전두환 노태우도 감옥 보냈고 부정비리 이명박도 감옥에 보냈고 국정농단 박근혜 내란 사태 윤석열도 탄핵했다”고 했다.