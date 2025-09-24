개혁신당, 정청래에 “그러다 李대통령도 갈아 치워지게 될 것”

개혁신당이 24일 조희대 대법원장에 대한 압박을 이어가는 더불어민주당 정청래 대표를 향해 “그러다 이재명 대통령도 갈아 치워지게 될 것”이라고 했다.
개혁신당 이동훈 수석대변인은 이날 오전 논평에서 “정 대표가 ‘대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고’라며 조 대법원장을 또다시 몰아세웠다”며 “권력의 편의와 필요에 따라 사법부 수장을 갈아치우겠다는 태도는 민주주의 기본질서를 무너뜨리는 폭거”라고 했다.
이 수석대변인은 “정 대표는 이승만, 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜, 윤석열 등 역대 대통령들을 거론하며 ‘국민이 다 갈아치웠다’고 했다”며 “그러나 국민의 심판은 어디까지나 헌법과 법치의 테두리 안에서였다. 국민의 주권 행위였지, 정당이 제멋대로 권력을 휘두른 결과가 아니었다”고 했다.
이 수석대변인은 “민주당식의 ‘갈아치우기 정치’는 결국 자기 당 대통령인 이재명까지 집어삼킬 자가당착의 길”이라며 “이런 정치가 계속된다면, 국민은 반드시 이재명 대통령을 갈아치울 것”이라고 했다.
그러면서 이 수석대변인은 “지금 민주당은 확인도 되지 않은 ‘회동설’을 빌미로 대법원장을 흔들며 초유의 청문회를 강행하려 한다”며 “이것이야말로 ‘선출 권력’을 내세운 독선이며 권력의 오만이다. 자유민주주의 대한민국의 근간을 뒤흔드는 위험한 도발”이라고 했다.
앞서 전날 밤 정 대표는 페이스북에 “대통령도 갈아치(우)는 마당에 대법원장이 뭐라고”라고 썼다. 정 대표는 “우리 국민은 이승만 대통령도 쫓아냈고 박정희 유신독재와 싸웠고 광주학살 전두환 노태우도 감옥 보냈고 부정비리 이명박도 감옥에 보냈고 국정농단 박근혜 내란 사태 윤석열도 탄핵했다”고 했다.
민주당 강경파 의원들은 연일 조 대법원장을 향한 공세 수위를 높여가고 있다. 국회 법제사법위원회는 민주당 주도로 30일 조 대법원장에 대한 청문회를 강행하기로 했다. 대법원 관계자는 조 대법원장의 출석 여부에 대해 “신중하게 판단할 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
