金총리 “반중 집회, 필요시 강력 조치” 긴급지시

김민석 국무총리가 최근 서울 시내에서 열리고 있는 ‘반중(反中) 집회’에 대해 “필요시 강력하게 조치하라”고 경찰에 19일 지시했다.
이날 국무총리실은 김 총리가 최근 서울 중구 명동에서 영등포구 대림동으로 옮겨 열리고 있는 반중 집회와 관련해 경찰청장 직무대행에게 “집회·시위 상황을 면밀히 모니터링하고, 필요시 집회 및 시위에 관한 법률과 경찰관직무집행법 등에 따라 강력하게 조치하라”고 긴급 지시했다고 밝혔다. 김 총리는 “해당 지역 상인들과 주민들, 체류하는 중국인들의 일상생활에 불편과 불안감이 커지지 않도록 안전 확보와 질서 유지에 최선을 다하라”고도 지시했다.
정부가 강경 대응 방침을 밝혔지만 보수 성향 단체들은 이날도 서울 도심에서 반중 집회를 이어갔다. 서울 남대문경찰서 등에 따르면 이날 보수 성향 단체 ‘민초결사대’ 등은 서울 중구 중앙우체국 앞에서 150여 명 규모의 ‘부정선거 규탄’ 집회를 연 뒤 한국은행과 소공로를 거쳐 덕수궁 대한문까지 행진했다.
경찰은 앞서 12일 이들 단체에 ‘마찰 유발 행위 금지’ 등을 담은 제한통고를 내렸다. 이에 따라 집회 및 행진 과정에서 관광객이나 상인, 외교사절 등을 향한 욕설, 폭행 등 마찰을 유발할 수 있는 행위는 금지됐고, 명동 이면도로 진입도 제한됐다.
