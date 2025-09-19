KT 찾은 與의원 “소액결제 해킹, 미숙한 대응 납득 안가”

김영섭 KT 대표(앞줄 오른쪽 3번째)와 KT 관계자, 정부 민관합동조사단 관계자들이 19일 국회 과방위 KT 네트워크 침해 사건을 보고하고 있다. 2025.09.19/뉴스1

KT는 그간 소액결제 해킹 사건과 관련해 제대로 대응하지 않았다는 비판을 받아왔다. 경기남부경찰청 사이버수사대는 이달 1일 KT에 연쇄 소액결제 피해 발생 사실을 알렸으나, KT는 ‘그런 일(해킹)은 일어날 수 없다’는 취지로 답하며 별다른 조치도 취하지 않은 것으로 알려졌다. KT가 정부에 피해 사실을 신고한 것은 일주일이 지난 이달 8일이었다.