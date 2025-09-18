특검, 국힘 당원명부 DB 관리업체 압수수색 집행

당사 압수수색 반발 부딪치자 인근 업체로 발돌려
김건희 여사의 공천 개입 및 통일교 현안 청탁 등 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 18일 국민의힘 당원 명부 확보를 위해 관련 데이터베이스(DB) 업체를 압수수색했다.
국힘 “500만 전 당원 명부 탈취는 영장 넘어선 불법”
특검팀은 이날 오후 5시 35분경 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 인근의 당원 명부 데이터베이스 관리 업체에 대한 강제집행 절차에 나섰다.
특검팀은 지난달 13일과 17일 국민의힘 중앙당사 압수수색을 시도했지만 국민의힘의 강한 반발로 무산된 바 있다. 이에 따라 이날 오전 10시 15분경부터 중앙당사 압수수색을 재시도했으나 의원들이 집결해 반발했다. 이후 국민의힘 지도부는 업체 사무실로 이동해 특검을 저지하려 했으나 강제집행을 막진 못했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 명부 관리 업체 사무실 앞에서 취재진과 만나 “국민의힘 500만 당원 명부에 대한 압수수색이 진행되고 있다”고 밝혔다.
박 수석대변인은 “영장에는 임의제출을 우선으로 하고 임의제출이 불가능하면 강제수사에 착수하는 것으로 기재돼 있는데 특검이 무시하고 강제적으로 진행하는 상황”이라고 했다.
이어 “영장에 적시된 내용은 전당대회를 기준으로 일정 기간에 대한 압수수색이 가능하게 하는 내용”이라며 “신규 유입된 당원이 아닌 500만 전 당원에 대한 압수수색이 가능하게 된 부분에 대해 특검에 문제를 제기하는 상황”이라고 설명했다.
그러면서 “불법적 압수수색에 대해 강력하게 목소리를 내고, 증거 능력에 문제를 제기할 것”이라고 반발했다. 특검은 기존 당원의 계좌정보를 포함한 개인정보를 통째로 요구하는 상황으로 전해졌다.
특검팀은 통일교 측에서 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거에 개입할 목적으로 교인을 조직적으로 입당시켰다는 의혹에 대해 수사 중이다. 특검은 특정 시기에 국민의힘에 가입한 것으로 의심되는 통일교 교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조해야 한다고 보고 있다.
국민의힘 장동혁 대표는 업체 사무실 앞에서 기자들에게 “정치특검과 법원이 협작해 국민의힘 의원을 구속하고 장기 독재를 꿈꾸는 계엄몰이를 하더니 이제는 급기야 다시 국민의힘 당사와 당원 명부를 관리하는 민간 업체까지 쳐들어와 명부를 탈취하고 국민의힘의 심장을 도려내겠다고 한다”고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
