전한길 “유튜브 수익창출 정지 당해…좌파가 구글 장악”

미국에 머물고 있는 보수 유튜버 전한길 씨가 유튜브 채널 수익 창출이 모두 중단됐다고 밝혔다.
전 씨는 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 근교에서 열린 우파 단체 주최 행사 트루스포럼에 참석해 “제가 운영하고 진행하고 있는 전한길 뉴스가 수익 정지 명령을 받았다”며 “(구글이) 민감한 문제 때문에 수익 정지를 시킨다는데, 저 전한길은 지금까지 ‘꿈에라도 거짓말하지 말라’는 도산 안창호 말씀대로 정직한 보도를 했다”고 주장했다.
전 씨는 “아마도 이재명에게 잘못된 걸 잘못됐다고 말하고, 비판할 걸 비판하니까 그게 민감한 문제인가 보다”며 “트럼프 대통령님, 그리고 구글 본사 보고 있나. 대한민국 구글코리아를 좌파가 장악했는지 보수 유튜버를 탄압하고 있다”고 했다.
전 씨는 ‘전한길뉴스’에 올린 영상에서도 “수익 창출 중단 메일을 받았다. ‘민감한 사건’ 때문이라고 하는데, 불법이나 범죄를 저지르거나 허위 사실을 유포한 적이 없다”면서 이 같은 조처는 “언론 탄압이자 보수우파 죽이기”라고 주장했다.
전씨는 이번 미국 출국 배경에 관해선 “언제 출국 금지·구속될지 모르겠다는 생각이 들어서 미국으로 온 것”이라며 “이 행사에 오면서도 누가 총을 들고 오는 것 아닌가 (걱정돼) 150만원짜리 방탄복도 구입했다”고 말했다.
최근 청년 우파 활동가 찰리 커크 암살 사건에 대해선 “개인적인 롤모델이었는데 희생이 너무나 가슴 아프다”고 전했다.
