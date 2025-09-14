대통령실 “李 김진태 발언 제지, 도민 발언권 위한 것”

이재명 대통령이 강원도 타운홀미팅에서 김진태 강원도지사의 발언을 제지한 것과 관련해 대통령실은 “도민 발언권을 위한 것”이라는 입장을 밝혔다.
강유정 대통령실 대변인은 14일 오후 브리핑을 통해 “국민의 목소리를 우선하는 대통령의 당부를 관권 선거로 호도하고 정쟁 소재로 삼으려는 일부 야당의 폄훼는 국민 통합에 역행한다”며 이같이 말했다.
앞서 이 대통령은 지난 12일 강원 춘천시 강원창작개발센터에서 열린 ‘강원의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 참석해 관광산업 개발을 비롯한 지역 발전 방안에 관해 토론했다. 그러나 국민의힘은 이 대통령이 자당 소속 김진태 도지사의 발언을 제지한 것과 관련해 “노골적인 정치 차별”이라고 비판한 바 있다.
이와 관련해 강 대변인은 “도민들의 목소리를 직접 듣는다는 행사의 취지에 걸맞게 어려운 걸음을 해주신 도민에게 발언 기회를 드린 당연한 조치였다”고 설명했다. 이어 “대통령 이하 공직자들은 이를 경청하는 게 마땅하다”고 덧붙였다.
아울러 강 대변인은 “이 대통령은 지난 8월 1일 전국 17개 시도지사 간담회를 통해 지역 현안을 청취했고 각 부처 장관에게 후속 조치 마련도 지시했다”며 “도지사를 비롯한 지자체장들은 언제든 주민들의 의견을 청취할 수 있다”고 말했다.
그러면서 “국민과 소통하며 직접 민주주의를 실천하는 것은 이 대통령의 확고한 국정운영의 원칙”이라고 덧붙였다.
‘최근 대통령실과 민주당의 미묘한 마찰이 드러나는 등 구설이 많았는데 만찬을 앞두고 분위기는 어떤지’라는 취재진의 질문에 강 대변인은 “대통실과 당과의 불협화음은 없다”는 입장을 밝혔다. 그는 “며칠 사이 오히려 당 내부의 갈등 문제로 볼 수 있는 사안이 있어서 전체적인 것과 관련이 있다”고 답했다.
이날 오후 당·정·대(더불어민주당·정부·대통령실) 고위급 인사들이 서울 종로구 총리 공관에서 만찬 회동한다. 민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표 간 ‘3대 특검법’ 합의안 파기 및 수정안 처리 과정을 두고 양측이 갈등을 빚는 등 봉합을 위한 자리로 보인다.
일각에서는 단순히 특검법 처리 문제뿐만이 아닌 최근 일련의 개혁작업 과정에서 불거진 당정 엇박자에 대한 우려를 불식시키기 위한 자리가 아니냐는 관측도 나왔다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
