김정은 “우리가 획득한 비상한 지위 되돌릴 수 없어”…핵포기 일축

김정은 북한 국무위원장은 9일 북한 정권수립기념일 행사 연설에서 핵보유국 지위를 확고히 하겠다는 입장을 강조했다.
10일 북한 노동당 기관지 노동신문에 따르면 김 위원장은 전날 만수대의사당에서 열린 조선민주주의인민공화국 창건 77돌 기념 국기게양식 및 중앙선서모임에서 “새 조선의 창건이 선포된 그날로부터 시작된 77년간의 강국건설 위업은 지금 우리 국가가 획득한 비상한 지위로써 긍지높이 총화되고 있다”고 밝혔다. 김 위원장이 말한 ‘비상한 지위’는 핵 보유국을 가리키는 것으로 풀이된다.
김 위원장은 “이제는 그 누구도 그 무엇으로써도 우리 국가의 절대적 지위와 안전을 다칠 수 없으며 우리 손으로 만들어낸 륭성시대의 거세찬 흐름은 그 어떤 힘으로도 되돌릴 수 없다”며 핵보유국 지위를 포기할 생각이 없다는 뜻을 분명히 했다.
김 위원장은 연설에서 근로자들과 인민군, 해외동포조직 등과 함께 “해외군사작전에 투입된 우리 군대의 장령, 군관, 병사들에게도 뜨거운 전투적 경례를 보낸다”며 러시아 파병 군인도 언급했다.
정권수립일을 맞아 박태성·최룡해·조용원 등 당 간부들은 금수산태양궁전을 찾아 참배했으나 김 위원장은 불참했다. 국기게양식에는 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원들을 비롯한 당과 정부 간부들과 최고인민회의 대의원들, 무력기관 지휘성원들이 참가했다.
댓글 0