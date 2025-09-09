특검, 권성동 체포안에 “종교·정치 분리 헌법정신 위반한 중대 범행”

김건희 특검(특별검사 민중기)이 국민의힘 권성동 의원의 불법 정치자금 수수 의혹에 대해 “정치권력과 종교단체가 결탁한 국정 농단”이라며 권 의원의 혐의를 ‘종교와 정치는 분리돼야 한다는 헌법 정신을 위반한 중대한 범행’으로 규정한 것으로 확인됐다.
9일 동아일보가 확보한 권 의원에 대한 체포동의안에 따르면 특검은 범죄의 중대성을 설명하며 이같이 적시했다. 권 의원 개인의 비리 차원을 넘어, 불법 정치자금 수수가 종교 세력의 국정 개입과 선거 개입, 사법 질서 교란으로 이어졌다고 강조한 것이다.
권 의원은 20대 대통령선거를 앞둔 2022년 1월 5일 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받는다. 특검은 △서울 여의도의 한 중식당에서 권 의원에게 1억 원을 전달했다는 윤 전 본부장의 진술 △이날 일정과 함께 ‘권성동, 1억 support’라는 메모가 적힌 윤 본부장의 다이어리 △윤 전 본부장이 권 의원에게 “후보님을 위해 잘 써 달라”고 보낸 문자 메시지 △같은 날 촬영된 현금 1억 원 사진 △윤 전 본부장이 동석자에게 보낸 문자 메시지 5가지를 증거로 제시했다.
특검은 권 의원이 이 자금을 수수한 대가로 국회의원의 지위를 남용해 통일교의 각종 청탁을 정부 예산과 조직에 반영하려 했으며, 통일교에 대한 수사 개시 사실을 사전에 입수해 이를 교단 측에 누설했다고 적시했다. 특검은 체포동의안에 “피의자는 국회의원으로서의 청렴 의무를 저버리고 자신에게 정치자금을 공여한 종교단체의 이익 실현에 전념했다”며 “이는 종교와 정치는 분리돼야 한다는 헌법 정신마저 정면으로 위반한 중대한 범행”이라고 밝혔다.
특검은 또 권 의원의 증거인멸 정황도 구체적으로 적시했다. 윤 전 본부장에 대한 특검 수사가 시작되자 휴대전화를 교체하고, 차명폰을 이용해 수사 관계자들과 연락했으며, 보좌진을 통해 윤 전 본부장에게 몰래 접촉해 진술과 수사 상황을 확인하려 시도했다는 것이다. 현직 국회의원인 권 의원이 윤 전 본부장에게 회유하는 등 증거인멸이 현실화할 우려가 크다고 강조했다. 이어 사건의 중대성을 고려할 때 “중형이 선고될 가능성이 매우 높다”며 권 의원이 “중형 선고를 예상하고 도주할 우려가 크다”고 도주 가능성까지 제기했다.
그러면서 특검은 이번 사건에 대해 권 의원 개인 비리를 넘어, 통일교와 김 여사 간 관계를 포함한 사건의 전모를 드러내겠다는 수사 방향을 분명히 했다. 특검은 “김건희가 통일교로부터 금품을 제공받게 된 배경 및 전체 사실을 규명할 책무가 특검에 있다”며 “추가 수사를 위해 구속 상태에서 수사가 불가피하다”고 강조했다.
권 의원은 특검 조사에서 혐의를 전면 부인하고 있다. 권 의원에 대한 체포동의안은 법무부를 거쳐 대통령 재가를 받은 뒤 9일 국회 본회의에 보고됐고, 표결은 이르면 11일 진행될 예정이다.
댓글 0