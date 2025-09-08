李대통령 “정치의 사법화 우려”…장동혁 “보복 중단”에 화답?

張, 李대통령과 단독 회동서 ‘정치 복원 5개항’ 요구
최교진 기용 반대, 내란특별재판부 시도 우려 등 전달
李, 검찰청 해체 관련 “野 의견 충분히 반영되게 조치”
張 제안한 ‘민생경제협의체’ 與-대통령 받아들여 성사
국민의힘 장동혁 대표가 8일 이재명 대통령과 비공개로 진행된 첫 단독 회담에서 여당 주도로 추진되고 있는 내란특별재판부 설치와 3대 특검법 개정안, 검찰청 폐지 등에 대해 우려를 표한 것으로 전해졌다. 또 장 대표는 무리한 야당 탄압과 끝없는 내란몰이 등에 대해서도 강하게 목소리를 냈다. 이 대통령도 ‘정치의 사법화’에 대해 우려를 표하며 “정치가 만인 대 만인의 투쟁으로 번져서는 안 된다”고 말했다고 한다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 열린 공동 브리핑에서 “장 대표와 이 대통령간 비공개 영수회담에서는 정치 복원의 이야기가 주를 이뤘다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 여야 대표와 오찬 회동을 가진 뒤 장 대표와 30분가량 단독 회담을 진행했다. 이 대통령이 6월 취임한 이후 영수회담이 이뤄진 것은 약 3개월 만이다. 국민의힘 측은 앞으로의 영수회담 계획에 대해 “현안이 생겼을 때 제안할 것”이라고 했고, 이 대통령도 언제든 응하겠다는 입장으로 알려졌다.
박 수석대변인에 따르면 장 대표는 비공개 회담에서 △최교진 교육부장관 후보자 기용 반대 △특검 수사 과정에서 여당 인권침해적 활동 지적 △정치보복 수사 끊어내기 △사법파괴 시도 우려 △검찰청 해체에 대한 대책 마련 등 ‘정치 복원‘ 5개 요구사항을 전했다. 박 수석대변인은 “정치보복 수사를 끊어낼 수 있는 적임자가 이 대통령이라고 강조했다”며 “국민적 합의가 이뤄지지 않은 정부조직 개편안에는 반대했다”고 했다.
이 대통령은 검찰청 해체 등과 관련해 “야당 의견이 충분히 반영되도록 조치하겠다”고 말한 것으로 전해졌다. 다만 장 대표가 3대 특검법, 내란특별재판부 설치 등에 대해 재의요구권 행사를 요청한 데 대해선 구체적으로 확답을 주지 않았다고 한다. 반면 이 대통령은 청년고용대책, 주식양도세 기준 상향 조정 등 구체적 민생 정책 제안에 대해선 “관련 부처와 협의해 긍정 검토하겠다”고 했다고 박 수석대변인이 전했다.
박 수석대변인은 “저희가 무리한 야당 탄압 특히 끊없는 내란몰이 등에 대해서 강력한 목소리를 냈다”며 “이에 대해 이재명 대통령은 정치가 만인 대 만인의 투쟁으로 번져서는 안 된다, 그리고 정치의 사법화를 우려한다는 입장을 표했다”고 전했다. 그러면서 “야당으로서 할 수 있는 모든 말을 다 전달했고 대통령은 야당 목소리를 듣겠다고 했다”며 “이 대통령도 특정 진영을 위한 정치를 하지 않겠다는 뜻을 표했다고 생각한다”고 했다.
여야는 이날 회담에서 민생경제협의체(가칭)를 구성하기로 합의했다. 박 수석대변인은 “(여야는) 형식만 갖춘 보여주기식이 아니라 실질적인 성과를 낼 수 있는 테마가 있는 (민생경제)협의체가 돼야 한다는 데 뜻을 모았다”며 이같이 전했다. 구체적인 구성 등은 각 단위의 실무 협의를 진행한다는 계획이다. 박 수석대변인은 “이 협의체는 장 대표가 제안하고 이 대통령과 정 대표가 적극적으로 확답 수용해 성사됐다”고 설명했다.
이어 “이 대통령은 화합과 상생의 정치를 위해 야당 대표 요청시 적극 검토해 소통의 시간을 가지겠다고 말씀하셨다”고 했다. 앞서 장 대표는 모두발언에서 이 대통령에게 “정부와 여당과 야당이 함께 머리를 맞댈 수 있는 소통 창구를 만들어 주시고 그 소통 창구를 계속 열어달라”고 부탁했다. 이어 “이게 끝이 아니라 출발이 돼서 이런 소통의 자리가 계속 이어지고 결국 성과로 이어지는 자리가 계속될 수 있기를 기대한다”고 했다.
댓글 0