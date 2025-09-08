동아일보

건진법사 구속기소…통일교-김건희 다리 놔주고 금품 수수 혐의

  입력 2025년 9월 8일 15시 06분

김건희 여사(왼쪽)와 건진법사 전성배 씨. 뉴스1
김건희 특검(특별검사 민중기)은 8일 건진법사 전성배 씨에 대해 알선수재와 정치자금법 위반 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다. 전 씨는 김건희 여사와 통일교 간 중간 다리 역할을 한 핵심 인물이다.

특검은 통일교가 김 여사에게 청탁을 하는 과정에서 전 씨가 중간 매개 역할을 벌이며 각종 금품을 수수한 것으로 봤다. 특히 전 씨를 둘러싼 혐의는 김 여사와의 공모에 따른 결과로 특검은 파악했다.

특검은 전 씨가 김건희 여사와 공모해 2022년 4월부터 같은 해 7월까지 통일교 전 세계본부장 윤모 씨로부터 통일교 지원 관련 청탁을 받고 샤넬백, 그라프 목걸이 등 약 8000여만 원 상당의 금품 등을 수수한 것으로 봤다.

또 같은 기간 통일교 현안을 해결하기 위한 청탁과 알선 명목으로 통일그룹의 고문 자리를 요구하고 통일교 관계자로부터 3000만 원을 받은 혐의도 받고 있다.

통일교 외에도 전 씨는 2022년 7월부터 올 1월까지 A 기업에 대한 세무조사와 형사 고발 사건 등을 무마하기 위해 4500여만 원 상당의 금품과 이익을 받은 것으로 특검은 보고 있다. 또 2022년 9월~2023년 10월까지 B기업의 사업 추진을 위해 해당 기업으로부터 1억6000여만 원을 받은 혐의도 받고 있다.

특검은 전 씨가 2022년 5월 제8회 지방선거에서 봉화군 경북도의원인 후보자가 국민의힘 공천을 받는 과정에서 후보자에게 약 1억 원을 받아 정치자금법을 위반했다고 공소장에 적시했다.

앞서 전 씨는 제7회 지방선거에서도 영천시장 선거에 나선 특정 후보자로부터 1억 원을 받은 혐의로 불구속 기소 돼 현재 재판을 받고 있다.

특검 측은 “피고인과 관련자들의 인사, 공천 개입 및 금품수수 의혹 등 나머지 특검법상 수사 대상 사건 및 관련 공범에 대하여 계속 수사할 예정”이라고 했다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
