‘속옷 저항’ CCTV 본 추미애 “尹, 젊은 교도관 겁박…추하디추한 모습만”

추미애 더불어민주당 의원이 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 열람한 소감을 “추하디추한 모습만 확인했다”고 밝혔다. 윤 전 대통령과 김건희 여사 부부에 대해선 “내란 부부”, “허언증이 심하다”고 비판했다.
국회 법제사법위원장인 추 의원은 3일 자신의 페이스북에 “체포영장을 모면하려고 한참 나이 차이가 나는 젊은 교도관들을 상대로 온갖 술수와 겁박을 늘어놓던 궁색하고 옹졸한 모습뿐이었다”고 말했다.
추 의원은 최근 변호인 접견에서 ‘모든 책임은 군 통수권자였던 내게 묻고, 군인들에 대한 모든 수사와 재판을 멈추고, 기소된 군인들에 대해서는 공소 취소하라’고 한 윤 전 대통령의 발언을 언급하며 “말만 번지르르하게 하지 말고 정녕 책임을 지는 자세를 보여라”고 지적했다.
그러면서 윤 전 대통령이 ‘한때 대통령이셨던 분 아니십니까, 옷을 입으십시오’라는 말에 ‘나 검사 27년 했어, 너 검사 해 봤어?’, ‘내 몸에 손대지 마’, ‘이거 불법 체포야. 이거 따르면 앞길이 구만리인 여러분 어떻게 하려고 그래?’라며 반발했다고도 전했다.
추 의원은 “내란의 밤에 자신은 불법한 명령을 내리고 사령관들에게 따르라고 거듭 재촉하고 두 번 세 번 계엄 할 거라고, 안심하고 불법 명령 수행하라고 해 사령관 이하 동원된 군 간부들의 신세를 망쳐놓고 법정 재판 거부와 수사 방해와 회피로 책임지기를 거부하고 있으면서도 자다가 봉창 두드리는 소리를 하고 있다”며 “내란 부부가 쌍으로 허언증이 심하다”고 했다.
앞서 법사위 소속 더불어민주당과 조국혁신당 의원들은 경기 의왕시 서울구치소에서 현장검증을 진행하고 윤 전 대통령에 대한 1, 2차 체포영장 집행 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 열람했다.
이들은 윤 전 대통령이 1·2차 체포영장 집행 당시 모두 속옷만 입은 상태에서 집행을 거부했다고 말했다. 또 윤 전 대통령 측 변호인단의 주장과는 다르게 2차 집행 과정에서 윤 전 대통령이 다치거나 한 정황이 없다고도 밝혔다.
