김정은 열차 탄 이유? 태영호 “낡은 전용기, 세계가 보도할까봐”

태영호 전 민주평통 사무처장은 북한 김정은 국무위원장이 이번 중국 방문에 전용기 대신 열차를 이용한 것을 두고 “비행기 기종의 노후화와 관련이 있다”고 주장했다.
태 전 처장은 2일 채널A 라디오쇼 정치시그널에 출연해 “김정은이 처음에 집권했을 때 탔던 참매 1호, 이게 러시아에서 1981IlyushinIl‑62M 계열이다”라며 “그런데 지난 10년 동안 전 세계적으로 이 비행기를 여객용으로 쓰는 항공사는 하나도 없다”며 이같이 밝혔다.
이어 “그런데 이렇게 낡은 비행기를 타고 다자 무대의 장으로 김정은이 갔다고 하면 전 세계 언론이 ‘아직도 1980년대에 머물러 있는 북한’, 또 그 비행기 기종을 보도할 거지 않느냐”라며 “그래서 비행기를 타고 가는 것보다는 기차로 가는 게 낫겠다고 생각했을 것”이라고 말했다.
태 전 차장은 김 위원장이 열차를 이용한 또 다른 이유로 ‘안정성’을 꼽았다. 그는 “김정은이 타고 다니는 태양호 열차가 대단히 특수한 열차다. 방탄이 돼 있다”며 “안전상 좋고 또 이 안에는 온갖 노트북, 스마트폰 등 정상 업무를 볼 수 있는 그런 이제 모든 설비가 다 갖추어져 있다”고 설명했다.
아울러 열차 내에서도 업무를 중단하지 않는 등 자신의 지도자 이미지를 과시하기 위한 이유라고 분석했다.
태 전 차장은 “김정은이 보여주고 싶어 하는 건 ‘외국 방문을 떠나지만 열차 안에서도 한시도 나는 업무를 중단하지 않는다’ 이런 모습도 보여주고 싶은 것”이라며 “오늘 사진을 공개한 걸 보니까 열차 안에서 최선희 외무상과 김성남 국제부장이 문건을 펼쳐놓고 김정은한테 업무를 보고하는 모습이더라”고 했다.
딸 주애와의 동행 가능성에 대해선 높지 않다고 봤다. 태 전 차장은 “현재 김정은의 나이가 아직 40대 초반이다”라며 “40대 초반에 후계자를 공식화해서 중국에 소개한다는 것은 김정은의 건강에 무슨 이상이 있는 건 아니냐 등의 딜레마도 있기 때문에 지금 타이밍이 적절한지”라며 반문했다.
그러면서 “김주애를 공식 중국 지도자들한테 소개하지 앟는 것이 차후 김정은의 이제 행보에도 더 유리하지 않겠느냐”라고 덧붙였다.
앞서 북한 노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석하기 위해 1일 전용열차로 출발해 2일 새벽 국경을 넘었다고 보도했다. 김 위원장은 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 초청으로 3일 베이징에서 열리는 80주년 중국 전승절 행사에 참석할 예정이다. 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 톈진 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석차 먼저 중국에 도착했다.
