장동혁 “정청래 질문에 빵 터졌다…왜곡-망상으로 점철된 정치공세”

국민의힘 장동혁 대표는 28일 더불어민주당 정청래 대표가 윤석열 전 대통령 및 이른바 ‘노상원 수첩’과 관련해 자신에게 질문을 던진 데 대해 “왜곡과 망상으로 점철된 정치 공세에는 굳이 답할 필요가 없다”고 일축했다.
장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “(저는) 정 대표가 페이스북에 쓴 질문을 보고 빵 터졌다. 전당대회를 거치면서 여러 가지로 피로가 쌓였는데 웃음을 주고 피로를 풀어준 데 대해 감사하다”며 이같이 말했다.
전날 정 대표는 페이스북을 통해 “국민의힘에서 ‘윤어게인’을 주창하는 세력이 지도부에 뽑혔다”고 지적하며 장 대표에게 다섯 가지 질문에 답하라고 압박했다.
그는 “윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하라는 것인가? 윤석열에 대한 탄핵도 잘못이고, 윤석열에 대한 헌법재판소 파면도 잘못이고, 윤석열의 비상계엄 내란은 잘 된 것이라고 주장하는가? 그럼 노상원 수첩은? 노상원 수첩에 빼곡히 적힌 무고한 시민들에 대한 살인계획도 잘한 짓이고, 노상원 수첩에 적힌 사람들은 죽였어야 마땅한가? 노상원 수첩에 찬성하는가?” 등을 물었다. 현재 내란 특검(특별검사 조은석)은 노상원 전 국군정보사령관이 수첩에 적은 내용과 계엄 검토 및 지휘 라인 간 연관성, 실제로 북한의 공격을 유도했는지 등을 수사 중이다.
이 같은 질문에 장 대표는 “(정 대표가) 국회 법제사법위원회 위원장 시절 국민의힘 의원들이 질의하거나 발언하면 늘 꼭 끼어들어서 깨알같이 질문을 해대던 그 모습이 다시 떠올랐다”고 했다.
이어 “앞으로도 민주당 대표의 격에 맞는, 정치를 복원하기 위한 의미 있는 질문에 대해선 성실하게 답변하겠다”며 “그렇지만 민주당의 선동이나 왜곡, 악의적인 프레임에 대해선 당당히 맞서서 국민께 그 부당함을 알려 나가도록 하겠다”고 강조했다.
장 대표는 전날 밤 내란 특검이 청구한 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장이 기각된 것을 두곤 “당연한 결정이다. 법원의 결정을 환영한다”며 “특검이 얼마나 무리한 특검이고, 정치 특검인지를 스스로 말해주는 것”이라고 말했다.
그는 김건희 특검(특별검사 민중기)이 국민의힘 당사에 대한 압수수색 영장을 재청구해 통일교 교인 명단과 당원 명부를 비교 대조할 예정이라고 밝힌 데 대해선 “범죄 연관성을 찾지 못했기 때문에 (앞서) 집행하지 못했다는 점을 다시 한번 잘 생각해 보길 바란다”며 “법원 또한 영장을 발부한다면 법원 스스로 사법부이길 포기하는 것”이라고 지적했다.
