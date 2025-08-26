“조만간 中 가겠다”는 트럼프…10월 경주 APEC ‘빅이벤트’ 되나

트럼프, 시진핑과 최근 대화했다고 설명
APEC 전후 시점에 방중 가능성 높아져
“전용기 타고 같이 가자” 李에 말하기도
도널드 트럼프 미 대통령이 25일(현지시간) “시진핑(習近平) 중국 국가주석과 좋은 관계고, 비교적 최근 대화를 나눴다”면서 “아마도 올해 안이나 조만간 중국에 갈 수 있을 것”이라고 말했다. 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후해 시 주석과의 정상회담 및 방중 가능성이 제기된다. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 열린 한미 정상회담에서 취재진이 방중계획을 묻자 이 대통령에게 “같이 갈 수 있나. 같이 방중할 수도 있을 것 같은데 전용기를 같이 타면 에너지를 절약할 수 있을 것”이라며 “오존층 파괴도 막을 수 있다”고 농담을 건넸다. 이에 이재명 대통령은 “같이 가면 좋겠다”고 화답했다. 그러자 트펌프 대통령도 “특별 허가를 받아야 하는데 저희가 중국과 좋은 관계를 맺고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 재집권 후 아직 시 주석과 대면회담을 가진 적은 없다. 그러나 기회마다 시 주석의 방중 초청 사실과 연내 방중 의사를 드러내고 있다. 지난달 필리핀과의 정상회담을 앞두고도 시 주석이 자신을 초청했다며 “머지 않은 미래에 만날 것”이라고 말한 바 있다. 한일관계에 대해 트럼프 대통령은 “한국이 위안부 문제에 매우 집착한다”며 “나는 그것이 수십 년 동안 몇차례 해결된 줄 알았는데 거기엔 중첩된 문제가 있다”고 했다. 이어 “오래전에 일어난 일 때문에 일본과 한국을 함께하게 하는 게 어려웠다”며 “한국은 일본에 비해 다소 미온적이었다”고 말했다. 이에 이 대통령은 “한미일 협력은 매우 중요한 과제이고 한미 관계 발전을 위해서도 한일 관계가 어느 정도 수습이 돼야 한다”면서 “(트럼프) 대통령께서 한미일 협력을 매우 중시하고 있기 때문에 제가 대통령을 뵙기 전에 미리 일본과 만나서 대통령께서 걱정하는 문제를 미리 다 정리했다고 생각해 주시면 좋겠다”고 말했다. 그러자 트럼프 대통령은 “두 나라 사이에 존재했던 많은 장애물이 내 임기 동안 제거됐다”고 자평한 뒤 “한국이 일본과 훌륭한 관계를 가질 수 있다고 생각한다”고 호응했다.
